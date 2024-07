Máquinas que se autoamputam e se fundem com outras: será esta a próxima fronteira da robótica?

No mundo da robótica, a imitação de mecanismos biológicos levou a avanços surpreendentes. Um novo estudo apresenta máquinas capazes de se autoamputar e se fundir com outras, emulando comportamentos observados em certos organismos vivos.

De acordo com os cientistas, esse avanço abre as portas para robôs com capacidades de adaptação e sobrevivência sem precedentes.

Estas máquinas são inspiradas na biologia?

É sabido que muitos organismos biológicos mostram adaptações extraordinárias através de mecanismos de mudança de morfologia, como a autoamputação, a regeneração e o comportamento coletivo.

Por exemplo, répteis, crustáceos e insetos podem amputar seus próprios apêndices em resposta a ameaças, enquanto as formigas podem temporariamente se unir para construir pontes. Este conceito de edição morfológica implica a adição e subtração de massa, um princípio que foi adaptado para a robótica modular.

Como funcionam as máquinas que se autoamputam?

A pesquisa descreve uma interface coesiva reversível feita de elastômero termoplástico. Isso permite uma forte adesão e fácil separação de módulos de robôs macios sem a necessidade de manipulação humana direta.

A união reversível possui um módulo semelhante aos materiais comumente utilizados na robótica leve, o que permite sua distribuição por todo o corpo do robô sem introduzir incongruências mecânicas.

Com um formato semelhante ao de uma estrela do mar, o robô pode se deslocar através dos movimentos de suas extremidades. Em determinado momento, pode-se observar como uma pedra está bloqueando o caminho de uma das patas.

Para demonstrar a utilidade dessa tecnologia, os pesquisadores implementaram a união reversível de duas formas:

Robô quadrúpede leve: Este robô pode autoamputar um membro quando fica preso, permitindo-lhe libertar-se e continuar sua missão. Aglomerado de robôs leves: Um grupo de três robôs macios que podem se fundir para atravessar um obstáculo terrestre, exibindo um comportamento coletivo e adaptativo.

Quais são as implicações futuras deste tipo de robôs?

Os cientistas apontam que este trabalho aponta para um futuro onde os robôs poderão mudar radicalmente de forma através de mudanças em sua massa, por meio da autotomia e da interfusão. Além disso, destaca o papel crucial que a mudança na rigidez da interface desempenha em sistemas biológicos e artificiais automatizáveis.

A capacidade de um robô se autoamputar ou fundir com outros não só melhora sua adaptabilidade e capacidade de sobrevivência, mas também amplia as possibilidades em diversas aplicações, desde missões de resgate até a exploração de terrenos hostis.

Além disso, as máquinas que se autoamputam e se fundem representam um grande passo em direção à criação de robôs verdadeiramente versáteis e resilientes, capazes de enfrentar e superar os obstáculos mais difíceis.