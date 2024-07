Você costuma esquecer de responder mensagens no Whatsapp? Veja a dica para ficar em dia com suas conversas

Você se esquece de responder às mensagens do WhatsApp? Esta é a dica perfeita para ficar atualizado com suas conversas

Todos nós já passamos pela situação de deixar uma conversa sem resposta no fundo do painel principal do WhatsApp, algo que muitas vezes causou discussões, perda de oportunidades excelentes ou simplesmente nos fez parecer rudes por deixar alguém falando sem se despedir.

ANÚNCIO

Inclusive, às vezes é a própria plataforma de mensagens que nos indica que temos uma conversa para ler, mas pensamos que não há nada até chegarmos ao final. Bem, isso será coisa do passado, pois revelaremos um truque infalível para que isso não te faça passar mais vergonha.

O melhor de tudo é que não será necessário recorrer a um aplicativo externo para ativar essa recomendação, pois está disponível tanto para Android quanto para iOS, como afirma o portal Hola Telcel.

Configuração para lembrar as conversas do WhatsApp

1. Certifique-se de ter o seu aplicativo WhatsApp atualizado através da Google Play ou da App Store.

2. Acesse a lista de conversas do WhatsApp e mantenha pressionada a conversa na qual você não quer esquecer de responder mais tarde.

3. Pressione os três pontos e um menu com diferentes opções será aberto: 'Criar atalho', 'Ver contato', 'Marcar como não lido' e 'Selecionar todos'. Pressione o penúltimo.

4. Agora essa conversa aparecerá como 'não lida'. Você poderá identificá-la porque aparecerá um círculo e a hora de recebimento, ambos em verde.

ANÚNCIO

Poucas pessoas sabem sobre a utilidade enorme desta função oferecida pelo WhatsApp, que pode ser usada infinitamente, assim você nunca ficará sem notícias das pessoas que lhe interessam. É importante ter em mente que esta função não remove o tique azul (duplo check) que seus contatos recebem ao abrir suas mensagens.

Também lembre-se de que você pode usar widgets. Alguns lançadores do Android permitem adicionar widgets do WhatsApp à tela inicial, facilitando a visualização de mensagens não lidas. Organize suas conversas usando a opção de arquivamento para manter sua caixa de entrada limpa e focada nas mensagens que precisa responder.

E se você tiver o WhatsApp Business, pode marcar conversas para organizá-las por prioridade ou tipo de resposta necessária. Embora seja projetado para empresas, esta versão do WhatsApp possui ferramentas adicionais de organização, como respostas automáticas, que podem ser úteis para usuários regulares. Além disso, crie o hábito de reservar momentos específicos do dia exclusivamente para revisar e responder mensagens.