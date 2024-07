Android supera iOS como o sistema operacional móvel mais utilizado em celulares do planeta

iOS vs. Android / iPhone vs. Android

Abrimos um novo episódio na batalha épica pela supremacia no mercado de smartphones, onde temos esses dois titãs que não pararam de lutar ao longo das décadas: estamos falando da monumental disputa entre Android vs. iOS. Esses dois sistemas operacionais têm definido a forma como nos comunicamos e consumimos conteúdo digital nos últimos anos, mas também têm sido protagonistas de uma competição que possui um desequilíbrio peculiar em alguns aspectos.

No resultado mais recente desta luta, descobrimos que o Sistema Operacional Móvel do Google teria tomado uma considerável liderança global, sendo o software base presente na maioria dos celulares em todo o mundo.

Imagem: El Hyp3 | Android vs. iPhone

Isso é algo óbvio de deduzir dada a imensa popularidade e acessibilidade do Android, que desde o início se destacou por estar presente em dispositivos de todos os tipos de faixas de preço. Mas na verdade não tínhamos ideia de que a diferença entre este sistema e o iOS, da Apple, fosse tão grande.

O Android esmaga o iOS como o sistema operacional móvel mais popular do mundo

De acordo com um relatório recente da StatCounter, correspondente a junho de 2024, o Android continua a consolidar sua posição como o sistema operacional móvel mais utilizado em todo o mundo, com uma participação de mercado superior a 72,15%. Enquanto isso, o iOS, o núcleo por trás do iPhone, permanece como uma sólida segunda opção, mas muito distante no cenário, com uma participação de mercado de 27,19%.

No entanto, é necessário esclarecer alguns pontos críticos. Embora o Android domine globalmente, o iOS conseguiu consolidar sua liderança em certos mercados-chave. Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suécia, Japão e Austrália são alguns dos países onde os celulares da Apple desfrutam de maior popularidade, como podemos ver no mapa abaixo:

Imagem: iOS vs. Android Imagem: Statista

Além dos sistemas operacionais, as marcas também desempenham um papel fundamental na configuração do mercado. Nessa perspectiva, Apple e Samsung se destacam como os principais fornecedores de smartphones em todo o mundo, concentrando mais da metade das vendas globais.

Sendo assim, na distribuição por marcas, a Apple lidera com uma participação de mercado superior a 27%, seguida de perto pela Samsung com 23%. Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme e Huawei completam o top 7 dos fabricantes mais importantes do setor.

A América Latina também é uma história à parte com os celulares

Na América Latina, a Samsung se destaca como o líder indiscutível do mercado, com uma participação de mercado que supera os 36%. A Motorola, com um desempenho sólido na região, ocupa o segundo lugar. A Apple, por sua vez, está em terceiro lugar, seguida de perto pela Xiaomi.