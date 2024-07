Agora você pode emular o Windows, Linux e outros sistemas operacionais de PC no iPhone

Lembra-se daqueles dias de infância em frente ao seu PC, explorando mundos virtuais com jogos como Doom ou Age of Empires, navegando na internet com Internet Explorer ou Netscape, ou trabalhando com programas como Microsoft Office 2000 ou Adobe Photoshop 7? Esses tempos - lindos e sem tantas preocupações -, que muitos acreditavam estarem perdidos na voragem do avanço tecnológico, agora retornam com força graças ao UTM SE, o primeiro emulador de PC para iOS.

Uma viagem ao passado no seu dispositivo móvel

UTM SE abre as portas para um universo de possibilidades retrô diretamente no seu iPhone ou iPad. Imagine poder reviver seus jogos favoritos da infância, explorar sistemas operacionais antigos como Windows XP, 7, 10, Linux ou até mesmo macOS, ou resgatar aqueles programas que já não são compatíveis com os sistemas operacionais atuais. É assim que funciona:

Faça o download do UTM SE na App Store (grátis). Prepare-se para uma viagem ao passado.

na App Store (grátis). Prepare-se para uma viagem ao passado. Selecione o sistema operacional que deseja emular (Windows, Linux, macOS). Gostaria de reviver a experiência do Windows XP ou explorar o mundo do Linux?

que deseja emular (Windows, Linux, macOS). Gostaria de reviver a experiência do Windows XP ou explorar o mundo do Linux? Descarregue a máquina virtual correspondente da biblioteca oficial ou do seu dispositivo. Escolha a máquina virtual que o levará à sua época favorita.

correspondente da biblioteca oficial ou do seu dispositivo. Escolha a máquina virtual que o levará à sua época favorita. Inicie a máquina virtual e prepare-se para um despertar nostálgico. Desfrute dos seus jogos, programas ou simplesmente explore o sistema operativo e redescubra as interfaces gráficas de antigamente.

Se você é um usuário experiente e a nostalgia te invade, o UTM SE oferece a possibilidade de criar sua própria versão personalizada da máquina virtual. Ajuste a configuração de hardware e software para obter a experiência retrô perfeita. Além disso, o UTM SE permite:

Instale quantas máquinas virtuais quiser . Não há limites para a quantidade de memórias que você pode reviver.

. Não há limites para a quantidade de memórias que você pode reviver. Iniciar e pausar quando precisar. Mude do Windows XP para o macOS com um simples toque.

quando precisar. Mude do Windows XP para o macOS com um simples toque. Importar imagens ISO . Reviva seus CDs e DVDs favoritos em seu dispositivo móvel. Tire a poeira daqueles discos que você achava perdidos e aproveite novamente seu conteúdo.

. Reviva seus CDs e DVDs favoritos em seu dispositivo móvel. Tire a poeira daqueles discos que você achava perdidos e aproveite novamente seu conteúdo. Aceder a um teclado virtual para introduzir texto com mais facilidade. Escreva facilmente nos seus programas retrô favoritos.

Agora, tenha em mente que o download do UTM SE é bastante pesado (1,7 GB), então certifique-se de ter espaço de armazenamento suficiente em seu dispositivo antes de embarcar nesta viagem ao passado. Além disso, verifique a versão do seu sistema operacional antes de baixar o aplicativo. Requer iOS 14, iPadOS 14 ou visionOS 1.0 ou superior.