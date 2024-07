O que é a Levitação Magnética Maglev e para que serve: o futuro do transporte está aqui

Lembram-se da cena do skate voador Hoverboard em De Volta para o Futuro Parte II? Para muitos, marcou a nossa infância ver na tela algo que só podíamos imaginar em sonhos, com esse brinquedo genial que podia flutuar no ar. Naquela época, jurávamos que o futuro seria assim, como mostrava o filme, mas nunca aconteceu. No entanto, felizmente, há um pedacinho de toda essa ficção científica prestes a se tornar parte de nossa vida cotidiana: a levitação magnética, também conhecida como Maglev.

Este é um tópico que já abordamos aqui no Metro no passado, praticamente há uma década, quando foi desenvolvido um protótipo de teclado de computador com essa tecnologia; mas confessamos que fizemos um pouco ao contrário, relatando alguns dos avanços mais interessantes nesse campo, mas sem antes parar para explicar e abordar o básico.

Hoje vamos entender em linhas gerais o que é a Levitação Magnética, Maglev, para que serve e quais são as aplicações mais recentes e tangíveis, além dos teclados para computador.

O que é a Levitação Magnética Maglev: começando do mais básico

Para esclarecer o uso de termos paralelos desde o início, Maglev deriva exatamente do anglicismo ‘Magnetic Levitation’, que nada mais é do que Levitação Magnética. Em poucas palavras, este termo refere-se à capacidade de fazer com que um objeto se mantenha suspenso no ar utilizando apenas forças magnéticas.

Para ilustrá-lo mais facilmente, podemos tomar como referência seu exemplo mais básico, claro e universal: imaginemos dois ímãs, cada um com suas duas polaridades. Se você aproximar os polos iguais, ambos positivos ou ambos negativos, eles se repelem. Portanto, a Levitação Magnética em princípio aproveita essa força de repulsão para fazer um objeto levitar com uma contrarreação suficiente para gerar esse fenômeno de flutuação através de um sistema de controle.

Imagem: Phys.org | Cientistas japoneses conseguiram um avanço importante e criaram uma placa de levitação magnética que funciona sem energia externa. Como o Magneto dos X-Men

A levitação, o ato de suspender um objeto no ar sem contato físico, tem cativado a humanidade por séculos, mas por muito tempo isso era apenas assunto de material de ficção científica ou fantasia. Especialmente a variante mais popular nas últimas décadas: a levitação magnética. Um fenômeno que talvez tenha alcançado seu momento de maior divulgação graças ao personagem Magneto na franquia dos X-Men. Mas agora é uma realidade tangível.

A Levitação Magnética Maglev, pode-se dizer, é hoje em dia uma tecnologia em constante evolução. Os pesquisadores estão trabalhando em novos materiais e técnicas para melhorar a eficiência e reduzir os custos dos sistemas. Em um futuro não muito distante, é possível que vejamos a levitação magnética sendo aplicada em campos como construção, medicina e exploração espacial. Um exemplo perfeito disso é o relatório que compartilhamos em março sobre o Ironlev, mas há mais aplicações.

Para que serve a Levitação Magnética Maglev: o básico

As aplicações da levitação magnética são muito variadas e cada vez mais surpreendentes. Aqui listamos de forma superficial as aplicações mais populares e conhecidas nos tempos recentes:

Shanghai Maglev Foto: Getty

Trens Maglev: Esses trens utilizam a levitação magnética para se deslocarem em altas velocidades, reduzindo o atrito e o ruído. Neste campo, Japão e China se tornaram líderes em seu setor, desenvolvendo sistemas avançados de alta eficiência.

São utilizados em diversas indústrias para reduzir o desgaste e aumentar a eficiência de máquinas. Esta é talvez a sua aplicação mais comum no setor. No entanto, não é tão conhecida, pois o seu uso é relativamente especializado.

Exibição de produtos: Isso é relativamente novo e genuinamente impressionante. Alguns museus e lojas usam a levitação magnética para mostrar objetos de forma chamativa e original, como se fosse um truque de mágica.

Investigação científica: A levitação magnética é utilizada em diversos campos de pesquisa, como física de partículas e biomedicina. No entanto, sua aplicação nessas áreas também é relativamente limitada.

O que vem a seguir para a Levitação Magnética Maglev?

Talvez a mais recente e promissora inovação nesse campo seja o novo sistema de levitação de um objeto sem a necessidade de energia externa desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa (OIST) no Japão, liderados pelo professor Jason Twamley.

Este avanço, publicado na revista Applied Physics Letters, abre novas e emocionantes possibilidades para o desenvolvimento de sensores ultraprecisos e outras aplicações inovadoras. Cada uma das aplicações da lista anterior poderia encontrar um novo futuro de evolução aqui com esta tecnologia.

Um dos principais desafios na levitação magnética sempre foi a amortecimento de Foucault, esse fenômeno que causa a perda de energia devido às correntes induzidas no material levitado.

Mas os pesquisadores do OIST resolveram esse problema revestindo a placa de grafite com sílica e cera, transformando o conjunto em um isolante elétrico que não precisa mais de energia externa.

Estão chegando mudanças importantes neste campo e aqui no Metro reportaremos todas as novidades.