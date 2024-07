WhatsApp: passo a passo para usar a nova função de transcrição de notas de voz

O WhatsApp lançou uma nova função que promete revolucionar a forma como interagimos com as notas de voz.

ANÚNCIO

Esta ferramenta, de acordo com o portal especializado WABeta Info, permite transcrever áudios para que os usuários possam ler o conteúdo sem precisar ouvi-lo. Essa funcionalidade é perfeita para aqueles que buscam imediatismo e eficiência em sua comunicação diária.

Como transcrever as notas de voz do WhatsApp?

De acordo com El Español, nas imagens compartilhadas pelo WABeta Info, é possível ver um aviso do aplicativo que indica a possibilidade de ler as mensagens de voz por meio de sua transcrição.

Além disso, é garantido que esses áudios estão criptografados de ponta a ponta. A interface apresenta um botão para selecionar o idioma utilizado na transcrição, com opções como inglês, espanhol, francês, russo, hindi e português.

Passo a passo para ativar a transcrição

Acesse a função : Os usuários que fazem parte do programa beta do WhatsApp podem ativar a transcrição de mensagens de voz.

: Os usuários que fazem parte do programa beta do WhatsApp podem ativar a transcrição de mensagens de voz. Download de dados extras : É necessário baixar dados adicionais do idioma para preservar a privacidade do usuário.

: É necessário baixar dados adicionais do idioma para preservar a privacidade do usuário. Configuração de idioma: Selecione o idioma desejado para as transcrições entre as opções disponíveis.

A opção de transcrição e outros idiomas estará disponível em breve, pois atualmente está em fase de teste.

Os utilizadores que recebem a atualização primeiro ajudam a detectar erros e a melhorar a funcionalidade antes do lançamento geral.

ANÚNCIO

Proteção de privacidade no WhatsApp

Uma das principais preocupações ao implementar essa função é a privacidade dos usuários.

O WhatsApp assegura que a transcrição será feita localmente no celular do usuário, o que significa que a informação não será enviada para servidores externos.

Isso protege a privacidade, garantindo que mais ninguém possa ler as transcrições ou ouvir as notas de voz.

Integrações futuras com o Google Translate

Além da transcrição, especula-se que o WhatsApp pode integrar o Google Translate.

Essa integração permitiria traduzir automaticamente as mensagens de texto recebidas em outros idiomas, facilitando ainda mais a comunicação global.

Em resumo, a função de transcrição de notas de voz no WhatsApp não só melhora a imediatez e eficiência na comunicação, mas também garante a privacidade do usuário.

Esta ferramenta, juntamente com a possível integração com o Google Translate, promete tornar o WhatsApp uma plataforma ainda mais poderosa e conveniente para a comunicação diária.