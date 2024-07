Windows 10 prestes a se aposentar: o que fazer se não puder atualizar para o Windows 11?

Usuários do Windows 10: Em 14 de outubro de 2025, a Microsoft deixará de lançar atualizações de segurança para este sistema operacional, o que significa que seu computador estará mais exposto a ciberataques se continuar a usá-lo após essa data. A solução óbvia? Migrar para o Windows 11. No entanto, esta não é uma opção viável para todos. Por questões de compatibilidade, orçamento ou simplesmente preferência, muitos usuários são obrigados a permanecer com o Windows 10. O que há para eles então?

0patch: Um escudo de segurança para o Windows 10

Se por algum motivo precisar manter o Windows 10 por mais algum tempo, existem alternativas para não descuidar da segurança. Uma delas é o 0patch, um programa que oferece patches de segurança até para sistemas operativos obsoletos. Ao contrário das atualizações oficiais da Microsoft, que modificam os arquivos do sistema operativo, o 0patch aplica patches diretamente no código em execução. Isso permite evitar reinícios e oferece uma proteção mais rápida contra vulnerabilidades.

Que tipo de patches o 0patch oferece?

Patches do dia zero: Estes patches corrigem vulnerabilidades recém descobertas antes que os cibercriminosos possam explorá-las. O 0patch distribui alguns desses patches gratuitamente, especialmente para usuários domésticos, e outros por assinatura.

Estes patches corrigem antes que os cibercriminosos possam explorá-las. O 0patch distribui alguns desses patches gratuitamente, especialmente para usuários domésticos, e outros por assinatura. Patches para sistemas sem suporte: 0patch especializa-se em manter seguros sistemas operacionais que já não recebem atualizações oficiais de seus desenvolvedores. No caso do Windows 10, a maioria dos patches será paga, com algumas exceções em casos de alta gravidade.

O 0patch é desenvolvido pela ACROS Security, uma empresa com mais de 20 anos de experiência em cibersegurança. Suas soluções são utilizadas até mesmo por grandes empresas como a Oracle.

Como usar?

A versão gratuita do 0patch pode ser baixada em seu site. Você pode atualizá-la para as versões Pro ou Enterprise se precisar de mais recursos. A ferramenta monitorará seu sistema operacional em busca de vulnerabilidades e aplicará patches automaticamente.

Agora, assim como confia no seu antivírus, você terá que confiar no 0patch se decidir usá-lo. Nesse sentido, a ferramenta enviará alguns dados de telemetria para seus servidores para funcionar. No entanto, não é a única opção para manter o Windows 10 seguro após o fim do suporte oficial. Há outras soluções, tanto oficiais quanto não oficiais, que também pode explorar.

Em última instância, o uso do 0patch ou de qualquer outra solução de segurança deve ser considerado de forma individual, levando em conta suas necessidades específicas e seu nível de tolerância ao risco.