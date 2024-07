“Poderes cibernéticos superiores”: O futuro que Elon Musk ofereceria com a Neuralink

Elon Musk não se contenta com o convencional, todos sabemos disso. O CEO da Tesla e SpaceX está há anos envolvido em uma de suas aventuras mais ambiciosas e controversas: Neuralink, empresa com a qual ele deseja tornar realidade as cenas de ficção científica onde a conexão cérebro-máquina permite interagir com o mundo de uma forma completamente nova. E sim, a ambição de Musk permanece intacta.

O futuro na Neuralink

A conta do Twitter da Neuralink nos deu a oportunidade de assistir a uma palestra de aproximadamente uma hora. Nela, Elon Musk e executivos da empresa discutiram as conquistas alcançadas até agora e os desafios que se apresentam para o futuro.

Neste momento, a grande prioridade da Neuralink é atender aos pacientes que sofrem de problemas neurológicos. Um exemplo inspirador é o caso de Noland Arbaugh, a primeira pessoa nos Estados Unidos a testar os benefícios da Neuralink desde janeiro passado. Noland não apenas experimentou um funcionamento adequado do implante, apesar de alguns contratempos menores, mas também viu uma melhora significativa em sua qualidade de vida.

Um mundo de possibilidades

Elon Musk, fiel ao seu estilo, não se limita aos objetivos de curto prazo. Em um momento da conversa, ele mencionou que no futuro a Neuralink terá a capacidade não apenas de ajudar pessoas com deficiências físicas e mentais, mas também de melhorar nosso organismo. De fato, o CEO da empresa afirma que a união da Neuralink e dos robôs Optimus da Tesla poderia ser o início de uma era de "superpoderes cibernéticos".

Superpoderes ao alcance da mão?

Embora possa parecer ficção científica, a ideia de Musk não é absurda. Ele imagina um futuro onde pessoas que perderam membros possam recuperá-los através de partes cibernéticas desses robôs. Uma possibilidade que abre um mundo de oportunidades para melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas.

Quanto ao futuro da Neuralink, Musk deu algumas pistas do que está por vir:

Um novo paciente: Em aproximadamente uma semana, a Neuralink poderia implantar o dispositivo em um segundo paciente .

Em aproximadamente uma semana, a Neuralink poderia implantar o dispositivo em um . Um novo implante: A empresa está desenvolvendo uma segunda versão do implante que terá metade dos eletrodos, mas será mais potente e terá uma largura de banda maior.

A empresa está desenvolvendo uma que terá metade dos eletrodos, mas será mais potente e terá uma largura de banda maior. Priorizando a segurança: Serão tomadas medidas para evitar riscos , sendo uma delas a implementação do chip mais próximo do cérebro.

Serão tomadas medidas para , sendo uma delas a implementação do chip mais próximo do cérebro. Expansão em grande escala: Se o plano não sofrer alterações, muitos pacientes poderão receber seu implante ainda este ano, com o objetivo de tratar milhares de pessoas nos próximos anos.

Neuralink continua avançando a passos largos em direção a uma realidade onde a conexão entre o cérebro e a tecnologia não só pode transformar vidas, mas também abrir um mundo de possibilidades inimagináveis que até pouco tempo atrás pertenciam apenas ao campo da ficção científica. A ambição de Elon Musk e sua equipe, juntamente com os avanços científicos e tecnológicos, nos aproximam cada vez mais de um futuro onde os limites entre o humano e o artificial se dissipam, dando lugar a uma nova era de possibilidades sem precedentes.