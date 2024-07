O Google Fotos irá imitar o Meta com sua própria versão do Instagram Stories

O Google Fotos, o popular aplicativo de armazenamento de fotos e vídeos do Google, tem evoluído constantemente para oferecer aos usuários “novas” formas de interagir com suas memórias, mas agora eles alcançaram um novo limite, incorporando uma função distintiva do Instagram: suas Stories.

Além de suas capacidades avançadas de busca e edição de fotos, a plataforma tem se tornado gradualmente um centro para compartilhar momentos especiais com amigos e familiares, quase como se fosse o Facebook.

E agora, de acordo com as últimas descobertas relatadas pelo Android Authority, o Google parece estar dando um passo adiante nessa direção ao incorporar elementos inspirados nas histórias do Instagram.

Assim funcionaria “Minha Semana” no Google Fotos: um novo modo de compartilhar memórias

Nas entranhas do código do Google Fotos, os desenvolvedores teriam descoberto detalhes sobre essa função experimental chamada "Minha Semana" (My Week), que permitirá aos usuários criar compilações personalizadas de seus melhores momentos da semana, apresentados em um formato semelhante ao que vemos no Stories do Instagram.

Pelo que se observa na interface, os usuários podem selecionar as fotos e vídeos que mais gostam e compartilhá-los com um círculo seleto de contatos com um foco mais social, pelo menos acima do que estamos acostumados no Google Fotos.

Embora sempre tenha tido algumas características nesse sentido, como a opção de compartilhar álbuns e colaborar em projetos fotográficos, sempre nos lembrou mais o Flickr do que o Instagram. Portanto, a função My Week representa uma mudança significativa na forma como a plataforma aborda a conexão com sua comunidade.

Ao permitir que os usuários compartilhem seus momentos mais marcantes de forma mais informal e espontânea, o Google Fotos está apostando em promover uma maior interação e engajamento dentro da comunidade. Resta saber se as pessoas estão realmente interessadas nisso.

Uma das características mais interessantes do My Week é a capacidade de personalizar a experiência. Os usuários podem escolher quais fotos e vídeos incluir em suas compilações semanais e selecionar quem desejam convidar para vê-los. Isso garante que os usuários tenham total controle sobre quais conteúdos são compartilhados e com quem.

Mas não seria a única coisa em vista, há relatos que afirmam que o Google Fotos estaria trabalhando em uma reestruturação do menu Compartilhar e em uma nova interface de usuário para a seção Lugares.

Estas melhorias teriam como objetivo simplificar a navegação e tornar o aplicativo ainda mais intuitivo. E para ser honesto, a ideia não parece ser totalmente ruim. Mas é bastante provável que a comunidade de usuários não veja o Photos como uma rede social no estilo do Instagram.