Eles são milionários? Este é o salário mensal médio que um astronauta da NASA ganha

Viajar para o espaço é uma fortuna que poucos conseguiram alcançar. Tornar-se astronauta da NASA ou de qualquer agência espacial é um trabalho complicado, para quem quer que se proponha a alcançar as estrelas. Não basta ter um alto nível de especialização, mas também condições físicas surpreendentes, que ainda assim não garantem que você será escolhido para uma missão em que precise sair da Terra.

Ele se coloca em muito risco. Um acidente em uma nave espacial geralmente tem apenas um destino: a morte. E embora os sistemas de segurança sejam minuciosos, especiais e rigorosos, é muito difícil que algo aconteça, a possibilidade de uma catástrofe sempre existe.

Portanto, qualquer um imagina que o salário que os astronautas ganham é superior ao de qualquer profissão no mundo.

No entanto, a verdadeira conquista desses especialistas está em poder ultrapassar as fronteiras da Terra, porque em termos de dinheiro, o valor que os astronautas ganham não é tão extraordinário quanto pensam.

NASA ISS

Salários de astronautas

De acordo com uma revisão de Ok Diario, baseada em dados fornecidos pela NASA, o salário de um astronauta depende do seu nível. Um iniciante poderia estar ganhando 71.900 dólares por ano. Isso equivale a uma média de 6 mil dólares por mês, o que ganha um funcionário em empresas de tecnologia reconhecidas como Google ou Microsoft, sem ter um foguete de 750 toneladas nas costas.

Enquanto os de alto escalão podem receber um salário de 156.800 dólares por ano, ou seja, cerca de 14 mil dólares por mês. Embora isso melhore um pouco as coisas, o atrativo deste assunto continua sendo que eles têm acesso a uma visão da Terra que quase ninguém na raça humana tem.

Requisitos para ser astronauta

Não é qualquer um que pode ser astronauta. A NASA, por exemplo, exige uma rigorosa lista de requisitos. A partir desses pontos, o salário de um astronauta é determinado de acordo com uma escala governamental.

O principal requisito solicitado pela agência espacial dos Estados Unidos é que o candidato a astronauta deve ser cidadão desse país.

Por outro lado, é necessário possuir um diploma universitário em ciência, engenharia ou matemática, além de três anos de experiência profissional ou 1.000 horas como piloto de avião a jato.

Depois de cumprir os requisitos, o candidato deve passar por um processo de seleção exaustivo que é 74 vezes mais difícil do que entrar na Universidade de Harvard.

A NASA seleciona uma nova turma de astronautas a cada dois anos e, de acordo com os registros de 2019, apenas 11 candidatos de 18 mil alcançaram seu objetivo.