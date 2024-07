Chefe de IA do Google diz que a IA não supera o coeficiente intelectual de um gato

Com os ‘gatinhos’ não. Demis Hassabis, CEO da Google DeepMind, comparou o nível de inteligência da IA com o QI de um gato. Em uma tentativa de acalmar os medos em relação à tecnologia, o executivo insultou a nobre raça dos animais de estimação.

Não o culpamos por tentar opinar a favor do avanço da tecnologia. A inteligência artificial tornou-se um dos medos de muitas pessoas, que veem como diferentes sistemas os substituem em seus trabalhos, quando se trata de tarefas automatizadas.

A mensagem de Hassabis vai precisamente para essas pessoas e para aqueles que acreditam que uma inteligência artificial pode dominar o mundo. Ao liderar a área de desenvolvimento de inteligência artificial do gigante de Mountain View, ele garante que a IA mais intelectual equipara seu coeficiente com o de um gato doméstico, que, segundo a ciência, é comparável ao de um bebê de 2 anos.

O CEO do Google DeepMind acredita que a inteligência artificial tem o potencial de superar as capacidades de uma pessoa média. No entanto, ele acha que ainda estamos muito longe de alcançar isso e é aí que ele aponta que o desenvolvimento tecnológico atual é inferior às capacidades mentais ou cognitivas de um gato.

Demis Hassabis CEO

Inteligência artificial geral

O que é a Inteligência Artificial Geral (AGI)? Por que as pessoas têm tanto medo dela? Primeiramente, porque ela seria capaz de superar qualquer ser humano em qualquer tarefa ou situação.

A Inteligência Artificial Geral é um tipo de inteligência artificial capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode realizar. Isso inclui questões como aprendizado, resolução de problemas, criatividade e raciocínio.

A AGI, conforme o Xataka, é um objetivo de longo prazo da pesquisa em inteligência artificial. Ainda não foi alcançado, mas houve um progresso significativo nos últimos anos, como o mundo sabe.