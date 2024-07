Qual é o ‘código secreto’ que o WhatsApp está preparando e que em breve você poderá usar?

O WhatsApp, o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo, se destaca por um ritmo constante de atualizações. Essas atualizações não apenas corrigem erros, mas também introduzem novas funções, melhoram a segurança e otimizam o desempenho do aplicativo.

Por que o WhatsApp lança atualizações com tanta frequência?

Primeiramente, para a correção de erros que podem afetar a experiência do usuário, desde falhas na entrega de mensagens até problemas de desempenho. As atualizações corrigem esses erros para garantir uma experiência fluida e confiável.

Por outro lado, o WhatsApp está sempre em busca de novas formas de melhorar a experiência do usuário e se manter à frente da concorrência. As atualizações introduzem novas funcionalidades que ampliam as possibilidades do aplicativo, como a capacidade de realizar chamadas de voz e videochamadas, enviar adesivos e GIFs, compartilhar localizações e criar grupos com até 512 participantes.

No terceiro ponto, está a segurança, uma prioridade para o WhatsApp. As atualizações incluem correções de segurança para proteger os usuários de vulnerabilidades e ataques cibernéticos. E da mesma forma, também otimizam o desempenho do aplicativo para que funcione de forma mais fluída e eficiente, especialmente em dispositivos com recursos limitados.

Dentro dessas atualizações que ainda estão em fase de desenvolvimento, foi apresentada uma ferramenta chamada “Código Secreto”, que promete maior segurança e privacidade para suas conversas.

O que é o "Código Secreto" do WhatsApp?

O "Código Secreto" é uma função que permite definir uma senha adicional para acessar suas conversas bloqueadas. Dessa forma, você pode proteger suas conversas mais privadas com uma camada extra de segurança, evitando que qualquer pessoa que tenha acesso ao seu telefone possa lê-las.

Para usar o "Código Secreto", primeiro você precisará habilitar a versão beta do WhatsApp para Android. Depois de instalar a versão beta, siga estes passos:

Abra o aplicativo WhatsApp Beta.

Certifique-se de ter pelo menos uma conversa bloqueada.

Toque nos três pontos no canto superior direito da tela.

Selecione "Configurações".

Vá para "Conta" > "Privacidade".

Procure a seção "Chats bloqueados" e ative a opção "Código Secreto".

Crie sua senha e confirme-a.

Quando estará disponível?

Por enquanto, o "Código Secreto" está em fase de desenvolvimento e só está disponível para os usuários da versão beta do WhatsApp para Android. Espera-se que nas próximas semanas ou meses, a função esteja disponível para todos os usuários do aplicativo.

O “Código Secreto” do WhatsApp é uma ferramenta útil para os usuários que desejam proteger suas conversas mais privadas. Com essa nova função, você poderá ter um maior controle sobre sua segurança e privacidade no aplicativo.