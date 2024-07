O verdadeiro significado do emoji de caveira: quando é apropriado enviá-lo no WhatsApp?

Nesta altura da vida, a maioria não precisa de uma definição para os emojis. Não só sabemos o que são, eles também fazem parte da nossa vida diária e se estabeleceram como uma linguagem universal.

Eles têm um filme, uma enciclopédia e o mundo inteiro celebra os quase quatro mil pictogramas existentes no Dia Internacional do Emoji, que é comemorado anualmente em todo o mundo em 17 de julho.

No entanto, apesar de tudo isso e do fato de que os usamos praticamente todos os dias, ainda há emojis que geram confusão entre os usuários, como o da caveira branca.

Se você está entre as pessoas que não entendem bem a interpretação deste logograma ou quando deve ser usado, você veio ao lugar certo, pois a seguir explicaremos qual é o seu significado.

O que significa o emoji de caveira no WhatsApp 💀?

O crânio humano com grandes órbitas oculares negras que se assemelha ao das caricaturas tradicionais, conhecido como caveira, significa “morte simbólica”, de acordo com a Emojipedia.

Por exemplo, morrendo de rir, morrendo de frustração ou morrendo de afeto. Segundo a também chamada biblioteca de emojis, o uso deste pictograma também é muito popular no Halloween.

Por outro lado, o site Emojiterra afirma que isso representa morte, perigo ou temas assustadores ou aterrorizantes. A página reafirma que também é usado para “sugerir que algo está morto”.

Por exemplo, um casamento agonizante ou um projeto arruinado. Além disso, destaca que pode ser usado de maneira humorística para dizer que está "morto de cansaço" ou "morto por dentro".

Calaveira, o nome oficial deste emoji, foi aprovado como parte do Unicode 6.0 em 2010. No entanto, ele não foi adicionado ao Emoji 1.0 até cinco anos depois. No WhatsApp, ele chegou em 2017.

Desde então, sofreu poucas modificações em seu design, mas sua popularidade tem aumentado constantemente. De fato, o pesquisador Pavel Sidorenko disse ao El Correo que se examinássemos um chat de um jovem de vinte anos, notaríamos que “em vez de um rosto chorando de rir, eles usam um crânio”.