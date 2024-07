Esta é a primeira cópia do Windows 95: foi revelada por um ex-funcionário

29 anos após o seu lançamento, o Windows 95 ainda desperta nostalgia e fascínio. Um desenvolvedor conseguiu fazer com que milhares de aplicativos e jogos modernos rodem neste sistema operacional lendário, enquanto um antigo executivo da Microsoft compartilhou um tesouro inestimável: a primeira cópia do Windows 95 que saiu da fábrica.

ANÚNCIO

Brad Silverberg, ex gerente de produtos da Microsoft, quis prestar homenagem a este sistema operacional que marcou um marco na história da computação. Em sua conta do X (antigo Twitter), Silverberg publicou uma foto da primeira caixa do Windows 95 que foi fabricada.

A imagem mostra a caixa original do Windows 95, ainda lacrada e em perfeito estado de conservação. Silverberg também compartilhou um papel que recebeu junto com a caixa, onde se pode ler: "Este é o primeiro Windows 95 da história. Foi produzido na tarde de sexta-feira, 14 de julho, às 17h15. Aproveite!"

Um lembrete do legado do Windows 95

A publicação de Silverberg gerou grande expectativa entre os fãs do Windows, que compartilharam suas memórias e histórias sobre este sistema operacional. O Windows 95 não apenas representou um avanço tecnológico, mas também marcou uma era na vida de muitos usuários.

Apesar de sua antiguidade, o Windows 95 ainda é objeto de interesse para alguns desenvolvedores e entusiastas. Um exemplo disso é o trabalho de MattKC, um desenvolvedor que conseguiu adaptar milhares de aplicativos e jogos modernos para este sistema operacional. Graças ao seu esforço, é possível desfrutar de títulos como Lego Island, navegar na internet ou até mesmo escrever textos no Windows 95.

Um legado que perdura

A história do Windows 95 nos lembra do impacto que a tecnologia pode ter em nossas vidas. Esse sistema operacional marcou um antes e um depois na forma como interagimos com os computadores, e seu legado continua inspirando novas gerações de desenvolvedores e usuários.

As imagens da primeira caixa do Windows 95 são um tesouro inestimável para os amantes de tecnologia e história da computação. Um lembrete do engenho e da criatividade daqueles que deram vida a este sistema operacional lendário.

ANÚNCIO

Dave W. Plummer, também conhecido como @davepl1968 no X, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do Windows 95. Ele é a mente por trás do Gerenciador de tarefas, dos arquivos ZIP e do icônico jogo Space Cadet. Plummer recebeu uma cópia especial do Windows 95 durante o lançamento e a manteve em perfeito estado por quase três décadas.

A edição especial de Plummer

A cópia do Windows 95 de Plummer é única, pois inclui características e elementos que não são encontrados na versão comercial. Por exemplo, a caixa tem um design diferente e o disco de instalação inclui ferramentas de desenvolvimento e depuração.

As histórias de Brad Silverberg e Dave W. Plummer são apenas dois exemplos do grande time de pessoas que trabalharam incansavelmente para criar o Windows 95. Sua dedicação, talento e paixão deram vida a um sistema operacional que mudou o mundo.

Para além de ser apenas um simples software, o Windows 95 tornou-se um símbolo de uma era. Representou a chegada da internet ao público em massa, a popularização dos jogos para PC e o auge da informática pessoal.