Controlados pela inteligência artificial? Como os memes influenciam sua vida diária

A evolução dos memes na era digital está inegavelmente entrelaçada com o contínuo desenvolvimento da Internet

O conceito de meme foi cunhado pelo biólogo Richard Dawkins em 1976, que o definiu como “uma ideia, comportamento ou estilo que se espalha de pessoa para pessoa dentro de uma cultura”.

Na era digital, os memes se tornaram uma forma de comunicação onipresente e poderosa que transcende barreiras culturais e linguísticas. Essas imagens e vídeos, frequentemente humorísticos e breves, não apenas nos entretêm, mas também influenciam nossa percepção da realidade, moldam opiniões e promovem um senso de comunidade.

Forma inovadora de comunicação

Um meme vai além de uma imagem ou vídeo. Seu conteúdo geralmente é caracterizado por uma linguagem fácil. E é que o meme, por ser composto predominantemente por imagens, atrai muito mais o usuário do que simples texto plano.

Além disso, como eles "carregam" pouca informação (o que os torna de consumo e difusão rápidos) não têm limites quanto ao seu formato, tornando-se parte de uma expressão cultural.

IA está mudando a forma de criar memes

A inteligência artificial (IA) evoluiu rapidamente e está mudando a forma como as marcas se comunicam com seu público nas redes sociais, permitindo que as empresas criem conteúdo mais personalizado, relevante e atraente para seus seguidores. Os memes não são exceção.

São diversos os editores de vídeo e animações de IA que permitem às marcas criar vídeos e animações para suas publicações em redes sociais com apenas um clique. Essas ferramentas utilizam algoritmos para analisar os elementos visuais e gerar vídeos e animações atrativos e personalizados.

A inteligência artificial dá vida aos memes mais icônicos

Assim como a geração de memes com inteligência artificial está mudando a forma como criamos conteúdo, também abre a porta para a criatividade e compartilhamento de conteúdo online. Recentemente, Blaine Brown, também conhecido como @blizaine no “X” (um típico usuário desta rede social), decidiu criar um remix de memes onde eles ganham alguns segundos de vida para interpretar como seriam os momentos anteriores de cada imagem que ficaram marcados na cultura pop.

Brown, um criativo especializado em arte de IA, não apenas gerou esses momentos anteriores, mas os conectou todos e criou uma sequência na qual cada meme se relaciona com o fundo ou um detalhe do outro para poder combiná-los um a um.

Entre os memes animados por Brown, destacam-se:

O meme da menina desastre , protagonizado por Zoë Roth em frente a uma casa em chamas.

, protagonizado por Zoë Roth em frente a uma casa em chamas. O meme do homem pensando , interpretado pelo ator Kayode Ewumi.

, interpretado pelo ator Kayode Ewumi. O meme do bebê bem-sucedido .

. O meme do cachorro Doge.

O meme do namorado distraído ao lado de sua namorada.

À medida que a IA continua evoluindo, é emocionante imaginar como influenciará a cultura dos memes no futuro.