Quais astronautas das missões Apollo ainda estão vivos? Conheça as histórias que inspiram a nova era de exploração espacial

Mais de cinquenta anos depois das missões Apollo da NASA, o interesse em retornar à superfície da lua foi revitalizado, impulsionado por novas iniciativas tanto de agências governamentais quanto de empresas privadas.

ANÚNCIO

No entanto, não tem sido um caminho fácil. Peregrine, a primeira dessas missões após 51 anos, enfrentou problemas logo após o seu lançamento. Uma segunda missão conseguiu chegar à superfície lunar, mas sofreu danos ao quebrar uma de suas pernas durante o pouso.

Na mesma linha, a NASA havia programado o lançamento da Artemis 2, sua primeira expedição tripulada à Lua desde o Apolo 17, para o final deste ano. No entanto, esta data foi adiada para 2025. A agência espacial indicou que precisa de muito mais tempo para se preparar adequadamente.

Entretanto, empresas como SpaceX e Boeing continuam desenvolvendo sua tecnologia com a esperança de contribuir para esta nova era de exploração lunar.

Quais astronautas das missões Apollo ainda estão vivos?

Infelizmente, o número de astronautas que participaram das missões Apollo continua diminuindo. A perda do astronauta do Apollo 8, William “Bill” Anders, em junho de 2024, e a morte de Thomas Stafford (comandante do Apollo 10 e do Projeto de Teste Apollo-Soyuz, apenas algumas semanas antes) reduziram - ainda mais - este seleto grupo.

Buzz Aldrin (Apollo 11)

Em 21 de julho de 1969, o ex-piloto de combate Edwin "Buzz" Aldrin se tornou a segunda pessoa a pisar na superfície da Lua, seguindo seu comandante Neil Armstrong. As primeiras palavras de Aldrin foram: "Vista bonita".

Apesar das dificuldades em sua vida posterior, Aldrin participou de expedições aos dois polos e tem sido um firme defensor do programa espacial, especialmente da necessidade de explorar Marte.

ANÚNCIO

Charles Duke (Apollo 16)

Charles Duke fez isso aos 36 anos, tornando-se a pessoa mais jovem a pisar na superfície lunar. Em uma entrevista posterior, Duke descreveu o terreno lunar como “espetacular”.

Antes de sua própria viagem lunar, Duke desempenhou um papel crucial no controle da missão da Apolo 11 como Comunicador de Cápsula (Capcom).

Duke expressou seu entusiasmo pela missão Artemis da NASA, embora alerte que não será fácil para a nova geração de astronautas.

Fred Haise (Apollo 13)

Fred Haise fez parte da tripulação da Apollo 13 que evitou por pouco um desastre em 1970, após uma explosão a bordo forçar o aborto da missão.

A mais de 200.000 milhas da Terra, o mundo inteiro observou com nervosismo enquanto a NASA tentava trazer de volta a nave danificada e sua tripulação de forma segura. Ao retornar, Haise e seus companheiros de tripulação, James Lovell e Jack Swigert, tornaram-se celebridades.

Embora nunca tenha chegado à Lua, Haise estava programado para ser o comandante da Apolo 19, uma missão cancelada devido a cortes orçamentários.

James Lovell (Apollo 8, Apollo 13)

James Lovell, juntamente com seus colegas de tripulação Borman e Anders, fizeram história ao embarcarem na primeira missão lunar da Apollo 8, testando o Módulo de Comando e Serviço e seus sistemas de suporte vital em preparação para o subsequente pouso da Apollo 11.

Embora sua nave tenha realizado 10 órbitas ao redor da Lua, Lovell não caminhou sobre sua superfície.

Lovell ia ser o quinto humano a caminhar na Lua como comandante do Apollo 13, mas isso nunca aconteceu devido ao acidente que imortalizou a história. Lovell é um dos três homens que viajaram para a Lua duas vezes e, após a morte de Frank Borman em novembro de 2023, tornou-se o astronauta vivo mais velho.

Harrison Schmitt (Apollo 17)

Ao contrário da maioria dos astronautas de sua época, Harrison Schmitt não serviu como piloto nas forças armadas dos Estados Unidos.

Geólogo e acadêmico, Schmitt inicialmente instruiu os astronautas da NASA sobre o que procurar durante suas excursões geológicas lunares antes de se tornar um astronauta científico em 1965.

Schmitt fez parte da última missão tripulada à Lua, o Apolo 17, e - juntamente com o comandante Eugene Cernan - foi um dos dois últimos homens a pisar na superfície lunar em dezembro de 1972.

David Scott (Apollo 15)

David Scott, o comandante da Apollo 15, é um dos quatro homens vivos que caminharam na Lua e um dos primeiros a dirigir nela também.

Em 1971, Scott e seu companheiro de tripulação James Irwin testaram o Veículo de Exploração Lunar (LRV), conhecido como “As primeiras rodas do homem na lua”. O LRV, que atingia velocidades de até 8 mph (12 km/h), permitia aos astronautas viajar grandes distâncias a partir do módulo lunar muito mais rapidamente do que a pé.

Perspectivas futuras na exploração lunar

A NASA, com o seu programa Artemis, aspira não só a voltar à Lua, mas também a estabelecer uma presença humana sustentável lá, que sirva de trampolim para futuras missões a Marte. Também se espera que o programa Artemis permita que os astronautas vivam na Lua durante esta década.

A China também tem os olhos postos na Lua, com planos para levar pessoas à superfície lunar até 2030 e um recente pouso de uma sonda no lado escuro da lua.