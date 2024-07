“PizzaStation 5″: Este é um kit de desenvolvimento do PS5 avaliado em mais de seis mil dólares

A PlayStation 5 (PS5) teve um impacto significativo no mundo dos videogames desde o seu lançamento em novembro de 2020. Com avanços tecnológicos como a realidade virtual, gráficos mais realistas e mundos mais imersivos, impulsionou a inovação, a competição e a criatividade entre as empresas de videogames, o que beneficiou os jogadores com uma maior variedade de opções e melhores experiências de jogo.

E, falando em criatividade, no peculiar mundo dos leilões online, um objeto tem chamado a atenção por sua natureza incomum: um kit de desenvolvimento da PS5, essas ferramentas normalmente destinadas a criar videogames de última geração, que foi vendido como um forno de pizza sob o nome de “PizzaStation 5″. O lance vencedor atingiu a surpreendente quantia de US$ 6,5 mil e incluía até uma espátula com o logo da PlayStation, completando a temática culinária.

Uma reviravolta inesperada no mercado

Os kits de desenvolvimento de consoles como o PS5 são dispositivos cobiçados pelos estúdios de jogos, pois permitem que se familiarizem com a tecnologia e comecem a criar títulos antes do lançamento oficial do console. No entanto, este kit em particular tomou um rumo inesperado ao ser publicado no eBay com uma descrição que destacava o seu potencial como forno para pizzas.

A publicação do vendedor não demorou a chamar a atenção dos usuários das redes sociais, que compartilharam com comentários humorísticos e surpresos. Alguns até especularam que o vendedor teria recorrido a esse truque para evitar que a Sony excluísse seu anúncio, já que a venda desses kits costuma ser restrita.

Para além da sua função original

Apesar de ser utilizado principalmente para o desenvolvimento de jogos, este kit de PS5 mostrou ter um potencial inesperado na culinária. Seu design compacto e a potência de seu ventilador o tornam uma opção ideal para preparar pizzas caseiras de forma rápida e eficiente.

Enquanto este kit de desenvolvimento encontrou um novo uso culinário, a atenção dos fãs de videogames está focada na possível chegada do PS5 Pro. Diversas filtragens sugerem que esta nova versão do console oferecerá melhorias significativas em desempenho e gráficos, elevando ainda mais a experiência de jogo.

A venda do “PizzaStation 5″ nos lembra que a tecnologia nem sempre se limita à sua função original. Com um pouco de criatividade e engenho, podemos encontrar novos usos para objetos que, à primeira vista, poderiam parecer destinados a um único propósito.