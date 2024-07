PillBot: a pílula-robô, cientista engole mini robô ao vivo para transmitir do interior de seu corpo

Atualmente, o tamanho dos robôs varia consideravelmente, desde microbots diminutos até máquinas colossais. A miniaturização da tecnologia tem permitido a criação de robôs cada vez menores, com aplicações em diversos campos. Na verdade, os menores robôs do mundo medem apenas alguns micrômetros de largura, o que os torna invisíveis a olho nu. Eles são utilizados em pesquisas científicas, como a exploração de tecidos biológicos ou a entrega de medicamentos a células específicas.

Agora, em uma recente palestra TED, Alex Luebke, cofundador e engenheiro da startup Endiatx, apresentou o PillBot, uma inovadora pílula ingerível que é um robô do tamanho de um pistache, que permite aos médicos observar o interior do corpo humano em tempo real, sem a necessidade de procedimentos invasivos como a endoscopia.

Demonstração ao vivo cativa a audiência

Luebke, convencido da eficácia do PillBot, fez uma demonstração ao vivo: engoliu uma dessas pílulas na frente do público. Controlada remotamente por Vivek Kumbhari, professor de medicina da Mayo Clinic e cofundador do PillBot, a pílula transmitiu imagens fascinantes do interior do esôfago e do estômago de Luebke.

"Desde o início da era moderna, a única maneira real de olhar para o interior era através de cirurgias rudimentares", explicou Luebke. "Mas o que eu proponho e o que gostaria que explorássemos hoje é observar a microrrobótica dentro do corpo humano."

Como funciona o PillBot?

Kumbhari destacou as capacidades do diminuto dispositivo, que se move dentro do corpo humano através de três propulsores a jato que lançam água em seis direções. Após várias iterações, o PillBot reduziu seu tamanho a uma pequena cápsula multivitamínica, o que permite vistas internas comparáveis às de um endoscópio convencional.

Componentes chave do PillBot:

Motores a jato

Transceptor de dados

Câmera

LEDs para iluminação

Bateria de lítio

Circuito flexível multicamada

Impacto na telemedicina e no diagnóstico precoce

O desenvolvimento do PillBot representa um grande avanço para a telemedicina. Este dispositivo robótico tem o potencial de funcionar como um endoscópio virtual, permitindo consultas médicas à distância. Atualmente em fase de testes clínicos, espera-se que os testes principais comecem em uma instituição médica líder nos EUA nos próximos trimestres.

Os criadores do PillBot garantem que esta inovação não apenas salvará vidas ao permitir a detecção precoce do câncer de estômago, mas também aliviará a pressão sobre as instalações de saúde e permitirá que os especialistas atendam a mais pacientes.

O protótipo atual do PillBot, com apenas 13 mm por 30 mm, já apresenta capacidades impressionantes, transmitindo vídeo em alta resolução a 2,3 megapixels por segundo. A equipe da Endiatx também está trabalhando em incorporar inteligência artificial para realizar diagnósticos preliminares. A visão de longo prazo inclui a expansão dessa tecnologia para examinar outros órgãos do corpo.

"“Agora que terminamos, PillBot seguirá seu curso natural através do corpo e para fora dele”, disse Kumbhari." Luebke, satisfeito com a demonstração, acrescentou: "Foi delicioso. Você não sente nada quando o robô se move dentro de você".

Com a incorporação de inteligência artificial, a equipe espera que esses dispositivos minúsculos ofereçam controle autônomo e a capacidade de criar mapas detalhados do interior do corpo, revolucionando a medicina moderna e democratizando o acesso a tecnologias avançadas.