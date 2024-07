O significado do emoji com a língua para fora: pode ser usado para expressar várias emoções

Toda pessoa com acesso a um smartphone já usou pelo menos uma vez os emojis, aqueles rostinhos, animais e símbolos com os quais expressamos nossos sentimentos em chats do WhatsApp e outras plataformas.

ANÚNCIO

Os pictogramas ajudam-nos a reforçar as emoções em uma mensagem e dar-lhe uma maior clareza, embora às vezes seja suficiente enviar apenas um desses ícones para resumir tudo o que queremos expressar aos nossos contatos.

No entanto, apesar de fazer parte do nosso dia a dia, alguns dos emojis mais populares no teclado do aplicativo Meta têm um significado ou interpretação que não é óbvio à primeira vista, como o curioso emoji de rosto mostrando a língua.

O que significa o emoji com a língua para fora e em que situações deve ser usado?

A cara amarela com olhos pequenos abertos e um enorme sorriso que mostra a língua de forma brincalhona (😛) “transmite de várias maneiras a sensação de diversão, emoção, tolice, ternura, felicidade ou piada”, expõe o Emojipedia, o site dedicado ao significado dos emojis.

De acordo com o popular site, este ícone é uma maneira de dizer "é brincadeira!"; no entanto, devido ao gesto de mostrar a língua, também pode ser interpretado de forma sugestiva ou usado em mensagens sugestivas. Em alguns contextos, até pode ter um sentido sarcástico.

Por outro lado, Emojiterra assegura que este pictograma representa sentimentos de "brincadeira, descaramento ou diversão". Além disso, a página afirma que também pode ser usado para expressar a sensação de saborear algo saboroso, como ao comer um sorvete, ou mostrar a língua de forma provocativa.

O emoji de língua para fora do rosto pode ser usado para expressar vários sentimentos (Captura de pantalla)

É importante destacar que a carinha mostrando a língua foi aprovada como parte do Unicode 6.1 em 2012. No entanto, ela só foi adicionada ao Emoji 1.0 três anos depois. No WhatsApp, o ícone chegou em 2017, de acordo com a Emojipedia. Desde então, não sofreu grandes alterações em seu design.