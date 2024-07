Este é o Proton Docs, o editor de documentos que competirá com o Google Docs

Num mundo cada vez mais consciente da importância da privacidade online, a Proton, uma empresa suíça reconhecida pelo seu serviço de e-mail seguro ProtonMail, lançou um novo produto que promete revolucionar a forma como lidamos com nossos documentos digitais: Proton Docs.

Ao contrário de outros editores de documentos que armazenam e processam dados em servidores que podem ser alvo de vigilância e acessos não autorizados, o Proton Docs utiliza criptografia de ponta a ponta para garantir que apenas os usuários e as pessoas com quem eles decidem compartilhar seus documentos possam acessar as informações. Isso significa que nem mesmo o Proton pode ler os documentos armazenados em sua plataforma.

Quais são as principais funcionalidades do Proton Docs?

O novo editor de Proton inclui todas as ferramentas que os usuários esperam de um editor de documentos moderno: edição colaborativa em tempo real, compatibilidade com uma variedade de formatos de arquivo e uma interface intuitiva e fácil de usar.

Dito isto, a verdadeira força reside em suas características de segurança. Os documentos são criptografados no dispositivo do usuário antes de serem enviados para os servidores da Proton, onde permanecem criptografados até que o usuário decida acessá-los novamente.

O Proton Docs é uma alternativa ao Google Docs?

Como empresa, a Proton construiu uma reputação sólida no campo da segurança e privacidade com seus serviços anteriores, então o Proton Docs parece ser um passo natural na expansão de seu ecossistema de produtos centrados na proteção de dados.

Assim, o Proton Docs se apresenta como uma alternativa viável para aqueles que buscam uma maior proteção de sua privacidade sem sacrificar a funcionalidade e, por que não dizer, um forte concorrente para o Google Docs.

Como é que o Proton Docs funciona?

Proton Docs está disponível para os atuais usuários do ProtonMail e ProtonVPN, consolidando ainda mais o ecossistema seguro da empresa. Novos usuários podem se inscrever para obter uma conta gratuita, que inclui acesso limitado às suas funcionalidades, ou optar por assinaturas pagas que oferecem mais armazenamento e recursos avançados.

Diferenças entre Proton Docs e Google Docs

Além da segurança, o Proton Docs apresenta várias diferenças chave em comparação com o Google Docs: