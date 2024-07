Diretor de Divertida Mente revela a inspiração que teve para criar Riley, a protagonista

Divertidamente está se tornando uma atração global. O filme da Disney não apenas se tornou um sucesso de bilheteria, mas também um tópico de conversa obrigatório para muitos, devido ao tema que aborda e à forma como apresenta seus personagens. Por isso, a revelação feita por seu diretor, Pete Docter, causou tanto espanto, acrescentando uma dose extra de emoção a uma produção que cativa desde o início.

ANÚNCIO

De acordo com o próprio Pete Docter em uma entrevista recente, a inspiração para o personagem de Riley veio diretamente de sua filha, Elie Docter.

Elie Docter: a inspiração por trás de Riley

Desde uma idade precoce, Elie Docter mostrou uma ampla gama de emoções que seu pai observou cuidadosamente. Pete Docter, ao ver como sua filha lidava com diversos sentimentos enquanto crescia, encontrou a base perfeita para desenvolver a trama de "Divertida Mente". O filme foca em Riley, uma menina que enfrenta os desafios de uma mudança e a transição para uma nova vida, guiada por suas emoções internas: alegria, tristeza, medo, nojo e raiva.

Elie não só serviu como referência para a criação de Riley, mas também fez parte da equipe da Pixar. Ele emprestou sua voz para o personagem Ellie no aclamado filme "Up". Essa participação precoce no mundo do cinema animado não só demonstrou seu talento, mas também solidificou sua relação com a indústria que seu pai ajudou a definir.

Pete Docter explicou que ver Ellie crescer e experimentar mudanças emocionais significativas foi o catalisador para a criação de "Divertida Mente". Em particular, ele observou como as emoções complexas desempenhavam um papel crucial em seu desenvolvimento pessoal. Essa observação o levou a questionar como as emoções são gerenciadas e como influenciam nossas decisões diárias, especialmente durante períodos de mudança e crescimento.

Pete Docter Equipe do filme (Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images for The)

Desenvolvimento e sucesso de Divertida Mente

O lançamento de "Divertida Mente" foi um sucesso retumbante, tanto crítica quanto comercialmente. O filme oferece uma representação visual e narrativa única das emoções humanas, algo que ressoou profundamente com audiências de todas as idades. Os personagens que representam as emoções de Riley se tornaram ícones culturais, e a trama proporcionou uma forma acessível de falar sobre saúde mental e emocional.

O sucesso do filme também pode ser atribuído à sua base emocional genuína. Ao ser baseado em experiências reais observadas por Docter em sua filha, a história de Riley tem uma autenticidade que se conecta com o público. Elie Docter expressou seu orgulho por fazer parte deste projeto, sabendo que sua própria vida influenciou um filme que teve um impacto tão positivo.

Divertida Mente Pete Docter (Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney/Pixar)

Na sequencia de “Divertida Mente”, as emoções de Riley continuam a desempenhar um papel central. O novo filme explora como Riley lida com a adolescência, um período marcado por mudanças ainda mais complexas e emoções intensificadas. Essa evolução na trama reflete as observações contínuas de Docter sobre o crescimento de sua filha e como as emoções continuam a ser um componente essencial da experiência humana.