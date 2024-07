A NASA considera ‘Armageddon’ o melhor filme para treinar astronautas, mas pelo que fazem de errado

O plano não contempla uma equipe de perfuradores como a liderada por Bruce Willis e Ben Affleck no Armagedom

Hollywood conseguiu encenar o maior medo da humanidade em um filme, que até hoje é muito comentado. “Armageddon” trata de uma missão de astronautas que vão destruir um asteroide que está se dirigindo em alta velocidade em direção à Terra, com a ameaça de extinguir nossa espécie.

O filme foi lançado em 1998 e foi um dos muitos papéis destacados de Bruce Willis na tela grande. Vinte e seis anos depois, a NASA tem projetos reais para desviar a trajetória de um asteroide que se dirige para o nosso planeta, mas não tem nada a ver com o que é mostrado por Michael Bay, diretor de Armageddon.

Na verdade, a NASA descobriu uma função inédita para o filme, pois o usou como exemplo para os astronautas que entram em suas fileiras, dizendo-lhes que Armageddon é tudo o que NÃO devem fazer ao viajar para o espaço.

O site 3D Juegos divulga um relatório de Phil Plait, um astrônomo que tem um blog chamado Bad Astronomy, no qual relata que a NASA destacou todos os erros de Armageddon, com a intenção de reproduzi-los para seus astronautas não cometerem os mesmos equívocos.

Especificamente, a NASA encontrou 168 erros técnicos e científicos significativos. Há de tudo: problemas de segurança, representação incorreta da física, fatos errôneos sobre a gravidade e até mesmo a maneira de abordar um asteroide do tamanho do Texas, que é o que apontam no filme.

stock.adobe.com (lassedesignen - stock.adobe.com)

Uma das questões mais alarmantes para a NASA é que no filme é completamente ignorada a segurança dos astronautas, algo que, segundo o especialista, nunca aconteceria na realidade.

O astrônomo diz que para destruir um asteroide do tamanho do estado do Texas, não é suficiente uma bomba nuclear. O nível de energia necessário é semelhante ao que o Sol emite e isso seria um problema para a Terra.