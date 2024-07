8849 Tank 3S: o smartphone mais resistente e poderoso, que também possui um projetor integrado

8849, uma marca pioneira em dispositivos eletrônicos muito resistentes, anunciou o lançamento mundial de sua mais recente inovação, o 8849 Tank 3S. No FayerWayer, tivemos acesso ao equipamento e é uma verdadeira jóia. Para começar, é um telefone que à primeira vista parece resistente e realmente é: à água, aos impactos, ao pó. É o que se chama de “rugged phone”.

Tank 3S - 8849 - FayerWayer

Já tínhamos visto, em vários vídeos do Youtube, testes de outros modelos anteriores do tanque da marca 8849, agora, colocamos à prova. Equipado com tecnologia de ponta e características inovadoras, este dispositivo com Android 14 combina design, desempenho e durabilidade. Embora, o único ‘porém’ seja o seu peso (como o de três smartphones convencionais) existem características únicas que o justificam: sua bateria grande , uma lanterna dupla que ilumina qualquer noite, um projetor portátil embutido, uma “caixa de ferramentas” digital com múltiplas funções. E tudo isso vem coroado com um grande processador e 32 GB de RAM (16 físicos e 16 digitais). Tudo por MENOS DE US$ 500.

Tank 3S - 8849 FayerWayer

Revisando os pontos fortes deste incrível equipamento: o projetor

O 8849 Tank 3S está redefinindo o que significa ter uma experiência móvel verdadeiramente imersiva e poderosa. Para começar, ele permite ter seu próprio cinema no bolso, graças ao seu projetor com DLP (processamento digital de luz). Possui 100 lúmens e uma taxa de atualização de 120 Hz. Seja para trabalho ou entretenimento, o dispositivo transformará qualquer espaço em uma cativante experiência cinematográfica.

Tank 3S - 8849 FayerWayer

O projetor ajusta automaticamente a imagem (projeção trapezoidal) e você pode configurar para ajustar a transmissão para vertical ou horizontal automaticamente também. Dessa forma, ao reproduzir conteúdo do YouTube ou aplicativos como Netflix, a projeção será horizontal no modo de cinema, proporcionando uma experiência incrível.

Tank 3S - 8849 FayerWayer

A tecnologia oferece uma imagem de excelente qualidade, mesmo que não esteja completamente escuro. Na parte superior esquerda do aparelho, você encontrará uma roda física, com a qual poderá ajustar o foco do projetor para obter a imagem perfeita.

A sua câmera fotográfica é decente, embora não seja brilhante. Mas o elemento mais poderoso aqui é outro: possui uma câmera infravermelha, ou seja, grava na escuridão absoluta. A sua configuração é de 50mp + 50mp + 64mp com "visão noturna".

Tank 3S - 8849 FayerWayer

Sistema operacional e processador: potência imbatível

Este dispositivo possui Android 14. O 8849 Tank 3S funciona com o mais recente sistema Android 14, que oferece uma experiência de usuário simples e intuitiva. Seus menus são construídos de forma simples, não terá dificuldade em aprender a aproveitar ao máximo cada uma de suas funções.

Isso proporciona um desempenho aprimorado, segurança aprimorada e uma ampla gama de opções personalizáveis para atender às necessidades individuais do usuário.

Este smartphone apresenta o poderoso processador Dimensity 8200 de 4 nm. Assim, o 8849 Tank 3S garante velocidades de dados ultrarrápidas e capacidades fluidas para multitarefas. Além disso, com a tecnologia 5G WiFi 6, as experiências de navegação, streaming e jogos são um luxo. De fato, jogar videogames com este dispositivo é uma experiência única: você pode fazê-lo em sua incrível tela ou até mesmo com o projetor.

A arquitetura do aparelho é tão boa que, apesar de ser resistente à água, também possui boas saídas de ventilação. Portanto, mesmo que seja usado por muitas horas para jogar ou usar o projetor, ele não superaquece. Seu desempenho permanece sempre ótimo.

O aparelho que testamos tinha 16 GB de RAM física, expansível para 32 com mais 16 GB de RAM virtual, embora também esteja disponível em versões com 12 GB. Em termos de armazenamento, temos 512 GB de memória e a versão de 12 GB vem com 256 GB de armazenamento.

O iPhone tem um botão configurável: o TANK 3s traz dois

Botões para acesso rápido e configuráveis: este equipamento possui. São dois e estão localizados ao lado do equipamento, em cores vermelha e cinza. Algo que era uma novidade no último iPhone, o tanque o traz multiplicado por dois.

Tank 3S - 8849 FayerWayer

Uma bateria única

Ao falar sobre dispositivos de "alta gama", a maior capacidade de bateria que tínhamos era de 5.000 mAh. Essa quantidade era considerada como "a máxima disponível" e os dispositivos mal conseguiam durar um dia inteiro. Este dispositivo deixa todos os outros no ridículo: tem 15.600 mAh.

Isso nos permitiu ‘esquecer’ o equipamento por alguns dias e, ao retomá-lo, ver que ainda restava mais da metade da bateria, uma jóia. Além disso, ao usar o projetor (que consome muita energia), durou várias horas, então você pode assistir seus filmes com tranquilidade. Na caixa, o equipamento inclui um carregador USB-C de 66w, com carga rápida.

Tank 3S - 8849 FayerWayer

Construído para uma vida selvagem

Como mencionamos anteriormente, à primeira vista, é resistente: pesado, com acabamentos metálicos e emborrachados. Sua porta de carregamento e a tão apreciada entrada de fone de ouvido de 3,5 mm são protegidas por uma tampa de borracha, que permite que continue sendo resistente à água.

Tank 3S - 8849 FayerWayer

Na parte traseira, possui ‘duas lanternas para acampar’. Mesmo que esteja na escuridão total de uma floresta ou campo, este equipamento permitirá “iluminar suas aventuras”. Você poderá desfrutar como nunca antes ao ar livre, com estas potentes luzes duplas para acampar. O 8849 Tank 3S iluminará seu caminho e garantirá que nunca perca um momento: as luzes podem ser configuradas no modo quente ou frio, individualmente ou em ação dupla.

Tank 3S - 8849 FayerWayer

Mestre, arquiteto, construtor? As ferramentas no seu bolso

No seu menu, há uma "caixa" de ferramentas. Nela, a equipe reúne uma série de funções úteis se você é uma pessoa que trabalha na construção, segurança ou simplesmente é um entusiasta da vida extrema. Você tem ferramentas como "um sistema de luzes e alarmes" que fazem parecer que a polícia está a caminho, bússola, lupa, chumbo, transferidor e muito mais.

Tank 3S - 8849 FayerWayer

Lá também poderá acessar a mencionada super lanterna e ativar funções como a limpeza do telefone de poeira e água após alguma situação ao ar livre.

Tank 3S - 8849 FayerWayer

Um smartphone com alma de Hulk

Este é de longe o melhor equipamento que testamos em 2024. Tanto em desempenho, bateria, recursos úteis, entretenimento, resistência e muito mais. É um equipamento que não deixa nada ao acaso e cujo uso e desempenho durante este mês de teste tem sido um luxo. Você pode adquiri-lo desde já no seguinte link. Está com um preço de US$ 469,9 no Aliexpress. Pelo que oferece, é sem dúvida um acerto. Damos a ele uma nota de 10/10, porque é de longe o equipamento que mais nos impressionou.

Tank 3S - 8849 - FayerWayer

Apesar de seu grande tamanho, que nos lembra os equipamentos "tijolo" dos anos 90, todos os recursos extras que possui, e sua resistência, fazem valer a pena e sem dúvida é um equipamento que recomendamos.