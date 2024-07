WhatsApp vai integrar a função que todos estão esperando: transcrição de mensagens

Está bastante claro que o WhatsApp está fazendo de tudo para não perder sua posição como o aplicativo de mensagens líder no mundo. Com mais de 2 bilhões de usuários ativos por mês, continua a melhorar sua plataforma com novas funções que, em alguns casos, são muito úteis. Após a chegada de um atalho para responder a mensagens de vídeo instantâneas e a possibilidade de criar avatares personalizados, o aplicativo apresentou a função definitiva: a transcrição de mensagens de voz.

Como funciona?

A transcrição de mensagens de voz já está disponível para alguns usuários da versão beta mais recente do WhatsApp para Android. Para ativá-la, basta seguir estes passos:

Atualizar para a versão beta: Baixe a última versão beta do WhatsApp para Android na Google Play Store.

Baixe a última versão beta do WhatsApp para Android na Google Play Store. Aceder às configurações de transcrição: Abra o WhatsApp e vá para Configurações > Conta > Privacidade > Transcrição de mensagens de voz .

Abra o WhatsApp e vá para . Escolher idioma: Selecione o idioma em que deseja que suas mensagens de voz sejam transcritas (inglês, espanhol, português, russo ou hindi).

Selecione o idioma em que deseja que suas mensagens de voz sejam transcritas (inglês, espanhol, português, russo ou hindi). Baixar pacotes de dados: Baixe dois pacotes de dados: um para o modelo de transcrição e outro para proteger sua privacidade.

O que acontece com a privacidade?

Para garantir a privacidade dos usuários, as transcrições de voz são processadas localmente no dispositivo e não são enviadas para os servidores do WhatsApp. Isso significa que ninguém além de você poderá ouvir suas mensagens de voz ou ler suas transcrições. A função de transcrição de mensagens de voz está sendo implementada gradualmente e espera-se que chegue a todos os usuários do WhatsApp para Android nas próximas semanas.

A transcrição de mensagens de voz é uma função muito útil para pessoas com dificuldades auditivas ou que estão em ambientes onde não podem ouvir as mensagens de voz. Também é prática para todos os usuários que desejam ler uma mensagem de voz sem precisar ouvi-la. Sem dúvida, essa nova função representa um passo importante na direção certa para tornar o WhatsApp uma plataforma mais acessível e inclusiva para todos.