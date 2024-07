Passo a passo: a foto de perfil dos seus contatos pode aparecer nas notificações do WhatsApp

Com um pequeno ajuste no seu celular, o rosto dos seus contatos pode aparecer nas notificações do WhatsApp. Normalmente, quando você recebe uma mensagem do aplicativo de mensagens instantâneas, o sistema mostra apenas o ícone do app ao lado.

ANÚNCIO

Alterar isso e fazer com que a foto dos seus contatos seja exibida é muito útil, pois você pode identificar rapidamente quem lhe enviou uma mensagem sem precisar desbloquear o celular. Além disso, dá um toque mais pessoal.

Para alcançar isso, você não precisa fazer nenhum ajuste no WhatsApp, nem instalar um aplicativo. Basta fazer isso diretamente no Android, na função de conversas prioritárias.

O que são conversas prioritárias? É uma função no Android que permite marcar certas conversas como importantes. A ideia é que as notificações sejam mais visíveis e fáceis de gerenciar.

Uma vez configurado, o ícone do WhatsApp é substituído pela foto de perfil do contato, para que você possa ver quem está enviando mensagens.

Passo a passo

Quando receber uma mensagem do WhatsApp do contato para o qual deseja ver a foto de perfil, sem precisar abrir o aplicativo, deslize para baixo a barra de notificações. Mantenha pressionada a notificação da mensagem. Parecerá um menu com várias opções e você deve selecionar 'Prioridade'.

Uma vez que você ative esta ferramenta, vai notar que o ícone do WhatsApp nas notificações muda para a foto de perfil do contato.