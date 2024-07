Os usuários do Spotify agora poderão fazer comentários em seus podcasts favoritos

É uma nova forma dos usuários interagirem com os criadores de conteúdo

O Spotify lançou uma função para compartilhar comentários em podcasts, uma nova forma dos usuários interagirem com os criadores de conteúdo e vice-versa, juntamente com um novo aplicativo móvel para que os podcasters possam gerenciar seus programas e os comentários.

ANÚNCIO

A plataforma de conteúdo em streaming já introduziu em 2021 uma forma de interagir nos podcasts através de sessões de perguntas e respostas, bem como a possibilidade de realizar pesquisas para que os ouvintes compartilhem sua opinião.

Desde a implementação dessas características, a empresa destacou que mais de 9 milhões de ouvintes únicos do Spotify interagiram em uma sessão de perguntas e respostas ou em uma pesquisa apenas durante este ano de 2024. Além disso, foi registrado um crescimento anual de 80% na quantidade total de respostas e votos dos ouvintes.

Neste contexto, com o objetivo de continuar promovendo um espaço onde os criadores de podcasts possam construir um relacionamento mais sólido com seus ouvintes e seguidores, o Spotify implementou uma nova ferramenta que permitirá a interação entre seguidores e podcasters "a qualquer momento e em qualquer lugar".

Especificamente, trata-se de uma nova seção de comentários que aparece ao lado dos episódios de podcasts e que permite aos ouvintes publicarem mensagens de texto com, por exemplo, suas opiniões sobre os temas abordados no episódio ou com perguntas relacionadas. Além disso, poderão receber respostas dos criadores de conteúdo diretamente nesses comentários, de forma semelhante a outras plataformas como Instagram ou Facebook.

Conforme destacado pela vice-presidente de produtos de podcast do Spotify, Maya Prohovnik, em comunicado no blog da empresa, essa função tem sido um recurso solicitado há muito tempo tanto pelos podcasters quanto pelos ouvintes da plataforma.

Isso ocorre porque os comentários oferecem um valioso feedback para os criadores, pois podem conhecer as opiniões e ideias dos usuários que os ouvem, além de construir uma conexão mais forte com os ouvintes.

Por outro lado, os ouvintes também encontram vantagens nesta função, pois agora podem conversar com seus podcasters “em um nível completamente novo”. Assim, os usuários já podem começar a publicar comentários e ter uma conversa bidirecional com os apresentadores de podcast.