Google flexibiliza requisitos do Programa de Proteção Avançada para pessoas com alta visibilidade

A cibercriminalidade domina uma grande parte da Internet em todo o mundo. Qualquer usuário que tenha presença nos registros digitais está exposto às ameaças dos hackers e seus diversos tipos de ciberataques.

Para combater esse fenômeno, o Google possui o Programa de Proteção Avançada, que até recentemente era direcionado a pessoas de alta visibilidade como políticos, ativistas, diplomatas, jornalistas ou qualquer figura pública ou privada com informações sensíveis a proteger.

Recentemente ficamos sabendo através de uma resenha do The Verge que o Google flexibilizou os requisitos para acessar o Programa de Proteção Avançada e agora quase todos os usuários podem se inscrever nesse modo que adiciona um escudo ou cadeado extra à sua conta de acesso, que é um dos ativos mais valiosos da era digital.

O Programa de Proteção Avançada do Google oferece o seguinte:

A Proteção Avançada exige que você use uma chave de segurança física para verificar sua identidade e fazer login em sua conta do Google. Usuários não autorizados não poderão fazer login sem sua chave de segurança, mesmo que saibam seu nome de usuário e senha.

Além disso, oferece algo chamado Navegação Segura, um recurso do Chrome que protege 4 bilhões de dispositivos contra sites perigosos, e a Proteção Avançada realiza verificações ainda mais rigorosas antes de cada download. "Ele avisa sobre arquivos que podem ser prejudiciais ou até mesmo bloqueia seu download. Apenas aplicativos de lojas verificadas, como a Google Play Store e a loja de aplicativos do fabricante do dispositivo, são permitidos", informa o Google no site da Proteção Avançada.

Para aderir a este modo, basta acessar o seguinte link e seguir os passos indicados. Quando você tiver ativado a Proteção Avançada do Google, o sistema mostrará essas duas telas. Na primeira, você se registra e na segunda, confirma.

Programa de Proteção Avançada do Google