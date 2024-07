Entregadora se vinga de clientes depois de entregar um grande pedido e não receber gorjeta

Uma entregadora do Doordash, uma empresa americana que opera com pedidos e entrega de alimentos pela internet, se tornou viral nas redes sociais depois de revelar que se vingou de alguns clientes porque não deram gorjeta, de acordo com as informações do site Milenio.

Não recebeu gorjeta após entregar um pedido de quase mil dólares e essa foi sua grande vingança

Segundo a jovem, sua insatisfação surgiu porque ela entregou um pedido de quase 18 mil pesos, então ela pensou que receberia uma grande gorjeta dos clientes, mas a realidade foi outra.

Em diferentes partes do mundo existe um costume chamado gorjeta, que é dada como uma gratificação voluntária e não está incluída na conta do consumidor. No entanto, é principalmente usada para agradecer o árduo trabalho do entregador.

Através de um vídeo compartilhado na conta do TikTok @thatsonofa, uma mulher chamada Nicci lembrou que cometeu essa ação, pois achou que era o correto na época. No início do vídeo, a mulher explicou que concordou em entregar um grande pedido da Smoothie King para uma equipe de beisebol, no valor de aproximadamente 980 dólares, quase 5 mil reais.

A mulher afirma que seu esforço não foi reconhecido

A entregadora acreditava que ia receber uma grande gorjeta, mas não recebeu nada. Diante da situação, sentiu-se indignada e decidiu se vingar dos clientes.

A mulher lembrou que naquele dia não entregou os canudos no pedido dos clientes: “Estou pensando na vez em que aceitei um pedido de catering de US$980 e ‘acidentalmente’ esqueci de dar a eles seus canudos”, escreveu a entregadora em sua conta do TikTok.

Entregadora Vingança (TikTok @thatsonofa)

A situação se tornou viral nas redes sociais, pois o vídeo gerou milhares de comentários e milhões de visualizações.

A situação gerou opiniões divididas entre os internautas

“Entendo isso, mas ao mesmo tempo, sendo um espectador inocente, entraria em pânico porque não consigo beber a maioria das coisas sem um canudo devido aos meus dentes sensíveis”, “Estou tão chocado com isso como servidor sabendo que a maioria das empresas não quer que se dê gorjeta é uma loucura”, “Trabalhei como fornecedor na Panera e tinha um pedido de US$ 7.000 que deveria ser entregue às 07:00, então tive que trabalhar nele durante a noite e não receberam gorjeta”, “Provavelmente não foi culpa deles. Quando pagava coisas com meu cartão da empresa, não me permitiam dar gorjeta!”, foram algumas das reações.