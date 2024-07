Elon Musk quer usar seu esperma para povoar Marte e transformar a Starship em uma Arca de Noé

Numa entrevista recente, Elon Musk sugeriu que, para tornar Marte habitável, primeiro é preciso aquecê-lo. E qual a melhor maneira de fazer isso do que com algumas explosões termonucleares?

Em sua opinião, isso liberaria o dióxido de carbono preso no gelo marciano, criando uma atmosfera suficientemente espessa para manter temperaturas mais altas e, portanto, tornar o planeta muito mais adequado para a sobrevivência de seres vivos.

Os seres vivos podem reproduzir-se em Marte?

Na mesma linha, Musk pediu à sua equipe para avaliar se os seres vivos (sejam humanos, plantas ou animais) podem se reproduzir no planeta, e até se ofereceu para doar seu esperma para criar uma colônia com seus descendentes.

E um dos maiores obstáculos para a colonização de Marte são as condições ambientais extremas. A atmosfera do planeta vermelho é fina e carente de oxigênio, o que representa um desafio para a sobrevivência humana sem a ajuda de tecnologias avançadas de suporte vital.

Além disso, a radiação cósmica e solar na superfície de Marte é significativamente maior do que na Terra, o que poderia afetar a saúde dos colonos.

Será a Starship uma Arca de Noé?

Elon Musk também está considerando a possibilidade de "semeiar" Marte com novas espécies, transformando o foguete Starship em uma espécie de Arca de Noé, onde animais e plantas especialmente projetados para sobreviver às condições marcianas seriam transportados.

Quais outros "problemas" o Musk precisa resolver antes de ir a Marte?

A criação de habitats seguros e autossuficientes é um desafio que ainda precisa de soluções inovadoras e práticas. Fontes próximas do New York Times revelaram recentemente que os trabalhadores da SpaceX estão elaborando planos para criar pequenos habitats em forma de cúpula e avaliando os materiais que poderão ser usados para construir as primeiras cidades em Marte.

Diz-se que The Boring Company, outra das empresas lideradas por Elon Musk, está desenvolvendo equipamentos capazes de escavar túneis sob a superfície de Marte.

Por outro lado, há outra equipe responsável pelo design dos primeiros trajes espaciais que os humanos que colonizarão Marte usarão para sobreviver.

Como se isso não bastasse, também há um grupo de médicos investigando se os humanos podem ter filhos nesse ambiente.

Colonização de Marte Starship como Arca de Noé (IA)

Como está Elon Musk em seus planos de conquista marciana?

Vamos lembrar que Musk tem toda a fé de liderar a primeira viagem tripulada ao planeta vermelho durante a próxima década e, embora tudo isso pareça um pouco louco, não podemos negar que a SpaceX, empresa que ele lidera, avançou significativamente em seus planos.

De fato, seu último marco foi o bem-sucedido lançamento do foguete Starship em 2023, projetado para transportar até 100 passageiros a Marte.

A pergunta que muitos fazem é se esses planos são realistas e alcançáveis na próxima década, principalmente porque o financiamento de uma missão a Marte é outro desafio considerável: embora a SpaceX tenha obtido fundos privados substanciais e assinado contratos lucrativos com a NASA, os custos totais de uma missão tripulada a Marte são estimados em bilhões de dólares.

Além disso, a colaboração internacional e o apoio governamental serão cruciais para o sucesso a longo prazo de qualquer esforço de colonização. As tensões geopolíticas e as prioridades econômicas podem influenciar a disponibilidade de recursos e a cooperação entre as nações.