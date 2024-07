Os animais de estimação celebram: nasce a Bark Air, a primeira companhia aérea para cães

Bark Air é uma companhia aérea projetada especificamente para cães e seus donos, proporcionando uma experiência de viagem confortável e sem os aborrecimentos habituais das companhias aéreas tradicionais. Desde o seu início em 23 de maio, ela oferece duas rotas: Nova York-Los Angeles e Nova York-Londres, com planos de expansão para o futuro.

A visão da Bark Air é clara: priorizar o bem-estar dos cães, colocando-os no centro da experiência de voo. A companhia aérea seleciona cuidadosamente suas rotas de acordo com a demanda de pessoas que viajam com seus animais de estimação e utiliza o feedback dos clientes para melhorar continuamente seus serviços. A Bark Air oferece várias comodidades, como áreas de relaxamento, alimentação e cabines de eliminação de ruído, garantindo que os cães viajem com o máximo conforto.

Quais são os preços?

Atualmente, cada voo pode transportar um máximo de 15 cães, com preços a partir de 6.000 euros, incluindo o bilhete do cão e do seu acompanhante humano. Embora esses preços sejam altos em comparação com companhias aéreas tradicionais, espera-se que diminuam à medida que a empresa expanda suas rotas e serviços.

A Bark Air se destaca como uma solução inovadora para os donos de cães que procuram uma forma confortável e segura de viajar com seus animais de estimação por longas distâncias.