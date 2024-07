O imortal ‘bloco de notas’ recebeu uma de suas atualizações mais importantes em seus 40 anos

O Bloco de Notas, essa ferramenta venerável que tem acompanhado os usuários do Windows por 41 anos, continua sendo uma ferramenta valiosa, versátil e atual para uma grande variedade de usuários. Sua simplicidade, leveza, compatibilidade, integração com o sistema, personalização e ausência de bloatware a tornam uma opção atraente para aqueles que buscam uma ferramenta básica e confiável para editar texto simples.

ANÚNCIO

Apesar da aparição de novas tecnologias e aplicativos de edição de texto mais avançados, o Bloco de Notas continua ocupando um lugar importante no ecossistema de software do Windows - e em nossos corações. Sua simplicidade, eficiência e foco no essencial o tornam uma ferramenta valiosa para uma ampla variedade de usuários, desde iniciantes até programadores experientes.

No entanto, esta ferramenta precisava de alguns ajustes importantes, pensando exatamente nas novas tecnologias e usos comuns que possui. Assim, agora está recebendo uma de suas atualizações mais importantes em décadas. Após ouvir as solicitações dos usuários, a Microsoft incorporou inteligência artificial e um corretor ortográfico integrado a este aplicativo básico, modernizando-o e tornando-o mais útil do que nunca.

Um salto em direção à modernidade

Embora o formato clássico do Bloco de Notas tenha funcionado por anos, os usuários exigiam uma melhoria na qualidade. A Microsoft respondeu a esses pedidos com esta atualização, que se soma a outras melhorias introduzidas nos últimos anos, como as abas e a pesquisa inteligente.

Em março deste ano, o Bloco de Notas deu um grande passo à frente com a chegada do Copilot, uma ferramenta impulsionada por IA que oferece sugestões contextuais enquanto você escreve. Essa função, que ainda está em fase de desenvolvimento, ajuda os usuários a melhorar sua redação e ser mais produtivos.

Corretor ortográfico para maior precisão

Uma das novidades mais esperadas é a integração de um corretor ortográfico integrado. Esta função, disponível para Windows 11, sublinha automaticamente as palavras mal escritas em vermelho e oferece sugestões de ortografia ao selecioná-las ou ao usar o atalho de teclado "Shift + F10". Os usuários também podem ignorar as correções, adicionar palavras ao dicionário ou alterar o idioma do corretor ortográfico.

O corretor ortográfico estará habilitado por padrão para alguns documentos, mas será desativado automaticamente para arquivos de código. Além disso, os usuários terão a opção de ativar ou desativar essa função manualmente de acordo com o tipo de arquivo.

ANÚNCIO

A despedida do WordPad

O encerramento do WordPad após 28 anos incentivou a Microsoft a melhorar o Bloco de Notas para que possa atender às necessidades dos usuários que antes utilizavam essa ferramenta. Com essas novas funcionalidades, o Bloco de Notas se posiciona como uma opção mais completa e versátil para a edição de texto básico.

As últimas atualizações do Bloco de Notas demonstram o compromisso da Microsoft com a melhoria contínua de seus produtos. Com a integração de IA e um corretor ortográfico integrado, o Bloco de Notas se torna uma ferramenta mais útil e moderna, pronta para atender às necessidades dos usuários na era digital.