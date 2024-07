Lançamento dos óculos inteligentes com ChatGPT-4 integrado: saiba preço, características e mais

Os produtos de inteligência artificial oferecidos pela OpenAI, como o ChatGPT-4o, estão sendo integrados em tudo absolutamente. Um PC, um celular, um aplicativo ou um sistema operacional já não são suficientes. Agora, esses mecanismos estão dentro de um par de óculos da marca Solos, chamados AirGo Vision.

Para que servem os mecanismos de inteligência artificial integrados nos smartglasses? Simplesmente para tornar nossa vida mais fácil e confortável. Os óculos AirGo Vision têm a capacidade de integrar o ChatGPT-4o, mas como são compatíveis com os sistemas operacionais Android e iOS, também podem ser emparelhados com outras IAs, como as do Gemini.

A questão destes óculos em específico é que vêm com o ChatGPT-4o integrado diretamente. O que você pode fazer com a IA nos óculos? Pergunte o que quiser através do seu avançado comando de voz, pois isso será útil enquanto você dirige e precisa que ele marque uma rota para você, ou enquanto pratica esportes e precisa saber quanto percurso já correu, para dar dois exemplos simples.

A ideia dos óculos AirGo Vision é fornecer aos usuários informações em tempo real. Esses dispositivos que podem ser usado como acessórios vêm com armações de dobradiças substituíveis. Algumas delas, as mais completas de fato, virão com uma câmera que você pode usar para capturar avisos enquanto você está na rua e sobre os quais poderá consultar suas dúvidas.

Estas dobradiças dos óculos têm funções impressionantes, como deslizar de um lado para o outro para aumentar ou diminuir o volume do que você está ouvindo.

O site da empresa Solos informa que eles têm uma duração autônoma da bateria de 10 horas ouvindo música ou fazendo chamadas. Com apenas 15 minutos de carga, em caso de emergência, você obtém três horas de uso.

"A última atualização é que os usuários agora podem acessar informações em tempo real sobre uma variedade de tópicos, como atualizações meteorológicas, manchetes de notícias e dados do mercado de ações através dos nossos óculos", disseram em uma mensagem da X da conta oficial da empresa.

De acordo com o site MitSloan, estes óculos têm um preço de US$ 249.