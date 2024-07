Jogos de Xbox poderão ser jogados sem console através de um Amazon Fire TV

A indústria de videogames está prestes a mudar. Todos os executivos das maiores empresas deste negócio sabem disso. As iniciativas dos produtos que estão sendo desenvolvidos mostram que as consolas não serão mais um dispositivo fundamental para jogar. A Microsoft recentemente fez um acordo histórico com a Amazon para que os títulos mais importantes do Xbox estejam disponíveis no Amazon Fire TV.

ANÚNCIO

Em poucas palavras, se você tem um Amazon Fire TV da geração mais recente, você tem um Xbox conectado à sua TV. Amazon e Microsoft anunciaram que a tecnologia do Xbox Cloud Gaming (jogos hospedados na nuvem) estará disponível como um aplicativo para download nos sticks a partir deste mês de julho, conforme relatado pelo Xataka.

Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para o Fire TV Stick 4K e 4K Max de 2023, que atualmente estão com preços abaixo de 100 dólares, muito mais barato do que um console Xbox, que atualmente está acima de 300 dólares.

Nova interface inicial para consoles Xbox MICROSOFT (MICROSOFT/Europa Press)

Jogos de Xbox no Amazon Fire TV

Para acessar essa função, como mencionamos anteriormente, o mais importante é ter um Amazon Fire TV Stick 4K e 4K Max de 2023.

Eles devem acessar o serviço de XCloud, que podem encontrar no aplicativo do stick da Amazon. Para jogar, eles precisam ter uma assinatura do Game Pass Ultimate, que é tão econômica quanto qualquer serviço de streaming.

Eles precisam de uma última coisa: um controle ou joystick, que ironicamente não precisa necessariamente ser de Xbox. Para a empresa, basta que tenham Bluetooth. Ou seja, podem usar um DualSense do PS5 ou até mesmo o DualShock do PlayStation 4.

Claramente recomendam os controles do Xbox, que provavelmente terão um melhor desempenho para os jogos disponíveis.