Cheira a ovo podre e chove vidro: HD 189733 b, o planeta onde definitivamente não poderíamos viver

Enquanto estudavam o planeta HD 189733 b, um gigante gasoso do tamanho de Júpiter localizado a 64 anos-luz da Terra e descoberto em 2025, um grupo de pesquisadores encontrou vestígios de sulfeto de hidrogênio.

Este composto químico, conhecido por seu forte e desagradável aroma, fornecer pistas sobre o papel do enxofre na formação de planetas gigantes gasosos fora do sistema solar.

Esta descoberta fez com que o HD 189733 b recuperasse a fama não apenas por seu clima extremo (onde até chove cristais), mas também por sua atmosfera, que cheira a nada mais, nada menos que ovos podres, devido à presença de sulfeto de hidrogênio.

Como foi detectado o HD 189733 b?

O exoplaneta HD 189733 b foi descoberto em 2005 por um método conhecido como ‘velocidade radial’.

A velocidade radial mede pequenas mudanças na velocidade de uma estrela à medida que a estrela e o planeta se movem em torno de seu centro de massa comum.

Os astrônomos podem detectar essas variações analisando o espectro da luz das estrelas. Em um efeito conhecido como deslocamento Doppler, as ondas de luz de uma estrela que se move em nossa direção se deslocam para a extremidade azul do espectro.

Se a estrela se afasta, as ondas de luz deslocam-se para o extremo vermelho do espectro. Isso ocorre porque as ondas se comprimem quando a estrela se aproxima do observador e se expandem quando a estrela se afasta. O efeito é semelhante à mudança de tom que ouvimos no apito de um trem quando ele se aproxima e passa.

Os seres humanos poderiam viver em HD 189733 b?

Apesar dos incessantes esforços da NASA para descobrir novos planetas habitáveis, a verdade é que HD 189733 b não é um deles, pois, além de ser gasoso, o clima neste distante planeta de cor azul cobalto é mortal.

HD 189733 b O planeta demora 2 dias terrestres para completar uma órbita ao redor de sua estrela e está 13 vezes mais perto que Mercúrio do seu sol (NASA)

O planeta está tão firmemente agarrado pela gravidade de sua estrela que o mesmo hemisfério está sempre virado para ela, ou seja, só consegue aquecer de um lado. Os cientistas estimam que, provavelmente, isso gera ventos ferozes que sopram do lado diurno para o noturno. De fato, estima-se que seus ventos ultrapassem as 5.000 mph e, além disso, lançam fragmentos de vidro que chovem do céu.

A temperatura atmosférica de HD 189733 b em seu lado quente pode ultrapassar os 700 °C, por isso a grande quantidade de vapor de água presente na atmosfera não pode condensar para descer como chuva ou formar nuvens.

Como se isso não bastasse, há outro problema que impede a habitabilidade em HD 189733 b: chove vidro.

Relevância

Os especialistas afirmam que, embora o planeta HD 189733 b, por ser um gigante gasoso, seja descartado na busca por vida, os resultados que oferece aumentam a esperança de detectar água em outros planetas rochosos, que os astrônomos esperam descobrir em um futuro próximo.