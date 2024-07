Apesar de todas os aplicativos disponíveis, este é o preferido pelos motoristas para ouvir música

Num mundo onde plataformas de streaming como Spotify e Apple Music dominam o consumo de música, uma surpresa emerge no campo da condução.

Desde a integração de mapas e aplicativos de navegação, até a capacidade de responder chamadas e mensagens sem tirar os olhos da estrada, a tecnologia tem se concentrado nos motoristas nos últimos anos; no entanto, uma das funções mais apreciadas pelos usuários é a música.

Android Auto e Apple CarPlay, duas das interfaces de entretenimento mais populares, mostram uma tendência inesperada: a rádio FM continua sendo a rainha indiscutível dos motoristas.

Como os condutores se relacionam com as plataformas de entretenimento?

Conforme os resultados de ‘Share of Ear’, estudo publicado pela Edison Research, os sistemas de entretenimento em veículos, como o Apple CarPlay e o Android Auto, estão transformando a maneira como os motoristas consomem áudio em seus carros.

Os dados indicam que os utilizadores destes sistemas dedicam 18% do seu tempo de audição em streaming no carro, em comparação com os 9% daqueles sem esses sistemas.

O relatório, que evidencia que a audição de podcasts aumentou, mostra que o rádio AM/FM ainda é o aplicativo predominante, representando 46% do tempo de audição para aqueles que têm CarPlay ou Auto, em comparação com 67% para aqueles que não têm.

Evolução do entretenimento no carro

O Android Auto e o Apple CarPlay revolucionaram como interagimos com nossos veículos. Essas plataformas permitem uma integração completa de aplicativos de navegação, comunicação e entretenimento.

Esta revolução permite aos motoristas acessar mapas, receber e enviar mensagens e desfrutar de uma ampla gama de conteúdo multimídia, incluindo a possibilidade de assistir televisão ou reproduzir filmes quando o veículo está estacionado.

Por que o rádio FM ainda é tão popular?

A rádio FM soube se adaptar às mudanças tecnológicas. Muitas estações agora transmitem online, permitindo aos ouvintes sintonizar de qualquer dispositivo conectado à internet.

Esta convergência do tradicional e do digital garante que o rádio continue relevante na era moderna e, de acordo com vários analistas, as razões pelas quais o rádio FM mantém sua relevância entre os ouvintes são diversas:

Uso simples e intuitivo: não requer configurações complicadas nem assinaturas. Apenas pressionando um botão, os motoristas podem sintonizar suas estações favoritas.

Ampla gama de conteúdos: A rádio FM oferece uma ampla variedade de conteúdo, desde música e notícias até programas de entrevistas.

Atualidades e notícias em tempo real: O rádio fornece informações em tempo real, incluindo notícias de última hora, relatórios de tráfego e condições meteorológicas. Essa imediatez é especialmente valiosa para os motoristas.

Acessibilidade econômica: ao contrário dos serviços de streaming que exigem assinaturas pagas, a rádio FM é gratuita, independentemente da sua situação econômica.

Ausência de distrações: O rádio FM oferece uma experiência mais passiva em comparação com as plataformas de streaming. Isso permite que os motoristas se concentrem melhor na estrada.

Como a rádio FM se adaptou à era digital?

Embora o rádio FM domine o tempo de audição no carro, não é a única opção disponível. Serviços como o Spotify e o Apple Music têm ganhado popularidade, especialmente entre os jovens. Eles permitem personalizar a experiência musical, criando listas de reprodução e descobrindo novas músicas com base em preferências individuais.

No entanto, essas plataformas têm suas limitações: exigem assinaturas pagas para acessar todas as funções e seu uso pode ser mais complexo e distrativo em comparação com a simplicidade do rádio FM.

A rádio ainda estará presente no futuro?

A prevalência do rádio FM no carro destaca uma realidade importante: apesar dos avanços tecnológicos, opções tradicionais como o rádio continuam sendo essenciais para muitos. Sua facilidade de uso, variedade de programação e capacidade de oferecer informações em tempo real a mantêm como uma opção preferida entre os motoristas.

E embora o Spotify e o Apple Music continuem a atrair milhões de usuários, tudo indica que a rádio FM continuará relevante por muito tempo.