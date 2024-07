A única regra inegociável que Bill Gates aplica para manter o sucesso em seus negócios

Bill Gates é um dos exemplos de sucesso no mundo empresarial. Aos 19 anos, fundou a Microsoft, pioneira no mundo da informática e atualmente uma das maiores empresas de tecnologia.

Hoje, aos 68 anos, ele está aposentado da empresa que o tornou a pessoa mais rica do mundo por 22 anos consecutivos (entre 1995 e 2017), até ser ultrapassado por nomes como Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault e seu amigo Warren Buffet.

Essas credenciais são suficientes para nos sentarmos e ouvirmos com atenção, sempre que Bill Gates tiver algo a nos dizer sobre o mundo dos negócios e quais são as chaves do sucesso.

Bill Gates não parece ter uma chave misteriosa ou um segredo oculto para alcançar o sucesso. Costuma dizer que a leitura, o trabalho produtivo e cercar-se de mentes brilhantes foram o que o ajudou muito a decolar. No entanto, há uma regra fundamental em todo processo de crescimento econômico, que diz que não negocia com ninguém, embora em uma fase de sua vida não tenha aplicado isso.

Gates diz que é preciso dormir

Dormir é fundamental para qualquer atividade ou empreendimento que vamos realizar, de acordo com Bill Gates.

Ao longo de sua vida, Bill Gates fala sobre ter cometido vários erros que o levaram a ser o que é hoje em dia. Mas há um que se destaca, pois é o que mais lamenta. A tal ponto que, se pudesse voltar atrás, ele o mudaria.

Na sua juventude, viu como indivíduos brilhantes se vangloriavam de dormir pouco para dedicar tempo aos seus projetos, uma prática que não traz nada de bom.

"Algumas pessoas diziam 'só dormi seis horas'. Outro tipo dizia 'eu só dormi cinco' e 'bem, às vezes não durmo nada'. E eu ficava pensando que esses caras são muito bons, tenho que tentar com mais força, porque dormir preguiçosamente é desnecessário," disse Bill Gates.

No entanto, agora destaca as vantagens do descanso e as coloca acima de tudo. Ele recomenda o mesmo para sua família e para os funcionários que trabalham em algumas de suas indústrias. Dormir é talvez o mais importante para ser uma pessoa produtiva.

Na verdade, Bill Gates relaciona a falta de sono com o surgimento de doenças cerebrais degenerativas, como o Alzheimer, conforme explicado em seu próprio podcast, Unconfuse Me.

“Uma das coisas mais fortes que surgem no tema do Alzheimer é a importância de dormir bem; é um dos fatores mais preditivos de qualquer demência, incluindo o Alzheimer, é se você está dormindo bem”, disse o bilionário, magnata e filantropo, Bill Gates.