Mercúrio retrógrado: o que está por trás do fenômeno astronômico que parece trazer caos?

A nível popular, Mercúrio retrógrado é um fenômeno extremamente famoso, pois, supostamente, quando ocorre, as áreas da vida que este planeta rege (comunicação, viagens, tecnologia e contratos) podem experimentar problemas ou mal-entendidos. E embora muitos acreditem que se trata apenas de crenças astrológicas, a verdade vai muito além.

Álvaro Rojas, doutor em Astrofísica e acadêmico do Departamento de Física da Universidade de Santiago do Chile (USACH), explica que a Terra, assim como o resto dos planetas do Sistema Solar, orbita em torno do Sol, cada um com velocidades e períodos de revolução diferentes.

Adicione que, enquanto a Terra leva aproximadamente 365 dias para completar uma revolução em torno do Sol, Mercúrio só precisa de 88 dias e que esses diferentes períodos de revolução fazem com que, do nosso ponto de vista como observadores nos movendo com a Terra, a posição relativa dos planetas em relação ao Sol e às estrelas mude continuamente.

"No geral, os planetas se movem lentamente de oeste para leste, em relação às estrelas no céu, ao longo dos dias, semanas ou até mesmo anos. Isso é chamado de movimento direto. Às vezes, os planetas parecem parar e depois retroceder, movendo-se de leste para oeste, e depois invertem o movimento e continuam novamente para leste. A trajetória forma um pequeno laço no céu e a esse movimento de leste para oeste é chamado de movimento retrógrado", indica Rojas.

Por que se fala de Mercúrio retrógrado?

Rojas aponta que, no caso de Mercúrio, como ele orbita o Sol dentro da órbita da Terra, da nossa perspectiva podemos ver como o planeta gira em torno do Sol.

Além disso, como o período orbital de Mercúrio é mais curto do que o da Terra, ele dá várias voltas ao redor do Sol para cada volta da Terra. Isso significa que, durante o ano, vemos Mercúrio se movendo no céu ao redor do Sol: quando está do lado oposto de sua órbita (em relação à Terra), o veremos se movendo em sentido direto no céu, mas ele se move de forma retrógrada (para o oeste) quando está do lado de sua órbita, entre o Sol e nós.

"Neste caso, durante o mês de julho, veremos Mercúrio cada vez mais alto no horizonte oeste após o pôr do sol, até que, no dia 20 deste mês, atinja sua máxima distância angular no céu em relação ao Sol (máxima elongação). Por outro lado, em 5 de agosto, Mercúrio começará a se mover para o oeste, marcando o início de seu movimento retrógrado", explica o doutor em Astrofísica.

O Mercúrio retrógrado afeta a Terra e seus habitantes?

O Dr. Álvaro Rojas garante que não há nenhum efeito do movimento retrógrado de Mercúrio na Terra ou em nós. No fundo, trata-se apenas de uma ilusão óptica: uma mudança de posições relativas no céu.

"Se quisermos insistir em considerar, em termos gerais, quais efeitos Mercúrio poderia ter sobre a Terra ou sobre nós, haveria duas maneiras: por sua gravidade ou por seu brilho no céu", destaca.

Ao contrário do Sol e da Lua (cuja gravidade influencia bastante a Terra, por exemplo, na ocorrência das marés), Mercúrio tem um efeito desprezível.

“Para entender isso, devemos considerar que, embora Mercúrio possa estar até metade da distância da Terra em relação ao Sol (em momentos específicos do ano), sua massa é seis milhões de vezes menor. Por outro lado, embora os ciclos de luz determinados pelas fases lunares influenciem nossos ciclos biológicos, é porque a Lua é o objeto mais brilhante no céu após o Sol. Por outro lado, Mercúrio é aproximadamente 12 mil vezes menos brilhante que a Lua, então sua influência nesse sentido é nula”, diz o especialista.

O Mercúrio retrógrado afeta a comunicação, a tecnologia e as viagens?

Rojas insiste que não há nenhuma relação entre a posição relativa do Sol, Mercúrio e a Terra e o desempenho de nossa infraestrutura tecnológica. Ele acrescenta que, por outro lado, nossa tecnologia e telecomunicações - baseadas em circuitos e eletricidade - são sim suscetíveis a serem perturbadas pelas condições do chamado "clima espacial".

O que é clima espacial?

O clima espacial é definido como as condições físicas do Sol, do meio interplanetário e do campo magnético terrestre. Rojas explica que, dado que o Sol tem uma atividade magnética que varia em intensidade em períodos de 11 anos, há épocas em que a quantidade de material carregado que nos chega do Sol na forma de vento solar ou, de forma mais abrupta e dramática, na forma de ejeções de massa coronal. Isso tem o potencial de gerar tempestades geomagnéticas que podem causar, além de auroras boreais/austrais espetaculares, danos potenciais a satélites ou tecnologia na Terra. "Neste contexto, a influência de Mercúrio é desprezível", destaca.

Por que as pessoas ainda acreditam nos efeitos de Mercúrio retrógrado em suas vidas diárias?

O acadêmico da USACH é claro: "Nós humanos somos seres complexos. Nossas circunstâncias, experiências e a percepção que temos delas não podem ser reduzidas a ser efeitos da influência dos movimentos aparentes de um planeta no céu, ainda mais quando raramente reparamos em sua presença nas ocasionais e infelizmente escassas oportunidades em que observamos o céu".

Rojas considera compreensível que os movimentos erráticos dos planetas em relação às estrelas (e a quebra que isso representava com a aparente imutabilidade do céu noturno) tenham intrigado os seres humanos desde tempos antigos, pois foi há apenas cerca de 500 anos que começamos a entender o porquê desses movimentos. No entanto, ele sustenta que a diversidade de nossas experiências humanas depende de formas muito complexas de muitos fatores, uma equação complexa na qual Mercúrio não tem parte.

“Em geral, devemos considerar que a influência dos astros (especialmente o Sol e a Lua) é apenas uma parte dos inúmeros fatores ambientais que determinam nosso comportamento e o que nos acontece na vida cotidiana. Do ponto de vista físico, o bater das asas de um pássaro que passa perto tem mais influência sobre nós do que a posição que Mercúrio tem em determinado momento no céu,” destaca.