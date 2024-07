A sonda Cassini da NASA captura uma impressionante imagem dos anéis de Saturno

Saturno costuma nos presentear com um dos melhores espetáculos visuais que temos em nosso Sistema Solar. Esse gigante gasoso possui anéis surpreendentes que brilham com tanta intensidade que, às vezes, podem ser vistos da Terra, desde que se use as ferramentas corretas para admirá-los.

A forma como se formaram ainda é objeto de debate, mas uma das teorias, talvez a mais forte, foi recriada pela NASA, após uma extensa pesquisa da Universidade de Durham, no Reino Unido.

A teoria desses cientistas britânicos sugere que duas luas de Saturno colidiram há centenas de milhões de anos. O impacto foi tão violento que as duas luas naturais se despedaçaram, e que posteriormente se dispersaram no espaço.

A força da gravidade de Saturno manteve os restos das duas luas unidos e formou os anéis que vemos hoje em dia. No entanto, teria sido a força da gravidade do Sol que provocou o impacto entre ambas.

Esta teoria é plausível, uma vez que essas duas luas eram relativamente pequenas e próximas uma da outra. Um impacto entre elas poderia ter sido suficiente para formar os anéis.

Além das teorias

Deixando de lado as teorias sobre os anéis de Saturno, sem diminuir sua importância, sondas espaciais da NASA visitaram o gigante para ver de perto sua imensidão. Uma delas foi a Sonda Espacial Cassini (1997-2017), que passou perto do planeta há anos e capturou uma das melhores imagens, em close-up, deste evento estelar.

A foto em close-up é da NASA, mas a obtivemos do astrônomo Sebastián Campos, diretor do Observatório Galileo, Pisco Elqui, no Chile.

Desaparecem por dois anos

Um evento astronômico sem igual está se aproximando para os cientistas que observam as profundezas do cosmos. Os anéis de Saturno vão desaparecer, e de acordo com as estimativas, isso acontecerá muito mais cedo do que se pensa.

Será que eles realmente vão desaparecer? Na verdade, não é que as partículas de gelo e rochas vão se dissipar de repente. O que vai acontecer é que, em 2025, os anéis de Saturno vão se inclinar de lado em relação à Terra.

Isso significa que as partículas dos anéis serão projetadas em linha reta, fazendo com que pareçam muito mais finas ou até mesmo invisíveis. Os anéis de Saturno voltarão a ser visíveis em 2027, quando sua inclinação mudar novamente.

De acordo com o que o Perfil relata, este é um evento que ocorre periodicamente a cada 13 ou 15 anos. Os anéis desaparecem de nossa vista e dois anos depois retornam para continuarmos estudando-os.