Você gosta dos minions? Agora eles estão disponíveis no Waze

O Waze, o popular aplicativo de navegação GPS, encontrou várias maneiras de aproveitar sua interface e tornar a experiência de dirigir mais divertida e atraente. A mais conhecida, provavelmente, é o uso de referências a filmes, séries e personagens populares. Por exemplo, há algum tempo o aplicativo oferece a possibilidade de substituir a voz padrão do GPS pelas vozes de personagens famosos de filmes e séries, como Darth Vader, Arnold Schwarzenegger ou Homer Simpson.

ANÚNCIO

Por outro lado, também é possível escolher entre uma variedade de ícones de veículos inspirados em filmes, séries e personagens populares, como o DeLorean de “Regresso ao Futuro”, o Batmóvel ou a moto de Marty McFly. Além disso, o Waze lança periodicamente desafios temáticos relacionados a filmes ou séries populares. Ao completar esses desafios, ganha pontos, distintivos e outros prêmios virtuais.

E, quando a ocasião pede, o Waze utiliza referências a filmes, séries e personagens populares em suas alertas e notificações de trânsito. Por exemplo, ele pode te avisar de um congestionamento dizendo "Parece que tem um 'Batmóvel' bloqueando o tráfego na rua X".

Agora é a vez dos adoráveis Minions, que estarão disponíveis no aplicativo para guiá-lo em suas aventuras pela cidade e estrada, por ocasião do lançamento de "Meu Malvado Favorito 4". Prepare-se para uma viagem cheia de diversão e travessuras com esses simpáticos personagens como seus copilotos.

Dois modos para escolher: Desprezível e Mega Desprezível

Você gosta de emoção? Escolha o modo “Mega desprezível” e prepare-se para ouvir as reações exageradas dos Minions ao enfrentar o tráfego. Gritos, berros e sugestões de rotas alternativas irão acompanhá-lo em sua viagem. Se preferir algo mais tranquilo, opte pelo modo “desprezível” e desfrute dos comentários mais comedidos dos Minions enquanto navega pela cidade.

Seu veículo se transforma no Gru-móvel

Para completar a experiência Minion, o Waze permite que você transforme seu ícone de veículo no famoso Gru-Mobile, o carro do Gru. Percorra as ruas com estilo e desperte a inveja de todos os seus amigos!

Não importa em que parte do mundo você esteja, você pode desfrutar deste novo recurso do Waze. A navegação por voz está disponível em inglês, espanhol e português para que você possa entender cada instrução e comentário dos Minions.

Para acessar esta experiência dos Minions, certifique-se de ter a versão mais recente do aplicativo Waze. Após atualizar, procure o banner “Meu Malvado Favorito 4″ no menu esquerdo do aplicativo ou ative-o diretamente. Lembre-se de que esta função é opcional. Se preferir a experiência de navegação padrão do Waze, você pode desativá-la a qualquer momento.