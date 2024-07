Profecias de Bill Gates: os primeiros veículos autônomos podem circular em rodovias em 2025

Bill Gates testando um veículo com tecnologia de condução autônoma

Bill Gates, com seu tom habitual de certeza, afirmou várias vezes que os veículos autônomos desencadearão uma revolução, superando até mesmo o surgimento da internet.

Segundo Gates, a chegada desses veículos ao mercado em massa permitirá que os motoristas tirem as mãos do volante e deleguem a condução em certas circunstâncias.

Econômicos e eficientes

Num movimento audacioso, a Toyota confirmou os medos e esperanças de muitos: em colaboração com a Momenta Global e a Huawei, a empresa lançará na China um sedã elétrico com tecnologia avançada de direção autônoma no próximo ano. O nome dessa maravilha tecnológica? O Bozhi 3X.

El Bozhi 3X Toyota

A empresa também está desenvolvendo uma bateria de fosfato de ferro de lítio, prometendo reduzir os custos de produção de seu veículo elétrico bZ4X e aumentar sua competitividade.

Impacto radical em nossas vidas

Gates não fica aquém em sua previsão. O magnata da tecnologia compara essa transição com a revolução dos computadores, prevendo um impacto radical em nossa vida diária. Estamos prontos para reimaginar nossos sistemas de direção? A resposta parece ser um sim retumbante.

Gates esclareceu que os veículos de passageiros serão os últimos a aderir à tendência da condução autônoma. Primeiro, com o transporte de longa distância e, em seguida, com o de entregas. As razões são claras: dinheiro e segurança. De fato, muitas empresas de aluguel de carros estão ansiosas para reduzir os custos dos acidentes causados por motoristas humanos.

Desafios e controvérsias

Nem tudo é otimismo. A tecnologia de veículos autônomos tem enfrentado um escrutínio crescente. Na Califórnia, foram relatadas mais de 673 colisões de veículos autônomos até novembro do ano passado. Além disso, a Tesla e outros foram acusados de permitir que carros com tecnologia defeituosa circulem, gerando preocupações sobre a segurança desses veículos.

O Reino Unido está se preparando para o ano de 2026

Não apenas na China estão avançando a passos largos na condução autônoma. No Reino Unido, O secretário de transporte, Mark Harper, anunciou que veículos autônomos poderiam estar circulando nas estradas britânicas até 2026.

"Esta tecnologia existe, funciona e estamos implementando a legislação adequada para que as pessoas tenham plena confiança em sua segurança", afirma Harper.

Segurança e liberdade pessoal

De acordo com Mark Harper, a tecnologia autônoma melhorará a segurança viária e oferecerá uma oportunidade econômica significativa para o Reino Unido, além de proporcionar liberdade pessoal para aqueles que atualmente não podem dirigir, como pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como idosos. Isso abre um mundo completamente novo para a liberdade pessoal.

Estamos prontos para esta emocionante viagem rumo ao futuro?