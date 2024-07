Os monólitos regressaram: um objeto retangular apareceu nos EUA

As aparições de monólitos em diferentes partes do mundo começaram a semear mistério desde o final de 2020. Com uma pandemia em curso e teorias conspiratórias constantes sobre a existência de extraterrestres, esses objetos retangulares, metálicos e prateados, eram instalados sem explicação em áreas remotas do mundo.

Quatro anos depois, reaparece um destes numa área desértica da região do Colorado, nos Estados Unidos. Este é o segundo monólito encontrado nos Estados Unidos este mês. O outro tinha sido encontrado em Las Vegas, Nevada.

No caso do monólito do Colorado, o objeto apareceu nos terrenos de uma cafeteria da região. A proprietária afirma ter uma ideia de como o objeto chegou a essa área, "mas não quero estragar o mistério que o envolve", disse a meios de comunicação locais, conforme relatado pela La Nación.

Tudo indica que este monólito específico foi colocado para incomodar vários moradores locais que acreditam na existência de extraterrestres. Um dos habitantes o instalou de propósito para alimentar as teorias conspiratórias de seus vizinhos.

"Um dos proprietários da área acredita em extraterrestres e conspirações. Então, seu vizinho decidiu construir um monólito e instalá-lo no morro, para incomodá-lo", disse um usuário do Reddit que foi ao local para investigar sobre o assunto.

Monolito Instagram

O monólito de Las Vegas

Dias antes, a polícia de Nevada havia anunciado a aparição de um monólito na área desértica da chamada Cidade do Pecado. Longe de esclarecer o que era essa estranha presença de um objeto metálico, as autoridades informaram que o removeram imediatamente.

"Vemos muitas coisas estranhas quando as pessoas vão em excursões, como não estar preparado para o clima, não levar água suficiente... mas olhe isso! Durante o fim de semana, agentes da Polícia de Nevada avistaram este misterioso monólito perto de Gass Peak ao norte do vale", revelaram em uma postagem de X.

“Ontem à tarde ajudamos na remoção do artigo devido a preocupações ambientais e de segurança pública”, disseram em outra mensagem na mesma rede social.