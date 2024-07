O primeiro cabo Thunderbolt 5 já é uma realidade e promete velocidades sem precedentes

Para quem não sabe, os cabos Thunderbolt são um tipo de cabo de conexão de alta velocidade que permite conectar dispositivos ao seu computador de forma rápida e eficiente. Eles se destacam por sua velocidade, versatilidade e capacidade de conectar vários dispositivos em um único cabo. Eles costumam transmitir dados a velocidades incríveis de até 40 Gbps (Thunderbolt 3) ou 80 Gbps (Thunderbolt 4). Para ter uma ideia, isso é até 80 vezes mais rápido que USB 3.0.

ANÚNCIO

Mas isso já é coisa do passado. Os usuários que buscam a máxima velocidade de transferência de dados e potência de carga já podem tirar as taças e comemorar: O primeiro cabo Thunderbolt 5 chegou oficialmente ao mercado. Este novo padrão promete revolucionar a forma como conectamos nossos dispositivos, oferecendo velocidades sem precedentes e compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos.

Velocidade vertiginosa e potência de sobra

Thunderbolt 5 é a versão mais recente da popular interface de conexão, conhecida por sua capacidade de transmitir dados em velocidades incríveis. Nesta nova versão, a velocidade máxima foi duplicada para atingir 120 Gbps, o que significa que arquivos de grande tamanho, como vídeos 4K ou 8K, podem ser transferidos em questão de segundos. Além disso, o Thunderbolt 5 suporta carregamento rápido de até 240 W, permitindo carregar laptops, tablets e outros dispositivos rapidamente e de forma eficiente.

Agora, além da -simplesmente impressionante- velocidade bruta, o Thunderbolt 5 oferece outras vantagens significativas:

Largura de banda máxima: Permite conectar vários monitores 8K e 4K com frequências de atualização de até 540Hz (4K) ou 120Hz (8K), ideal para gamers e profissionais que trabalham com conteúdo multimídia de alta resolução.

Permite conectar vários monitores 8K e 4K com frequências de atualização de até 540Hz (4K) ou 120Hz (8K), ideal para gamers e profissionais que trabalham com conteúdo multimídia de alta resolução. Compatibilidade: O Thunderbolt 5 é compatível com versões anteriores do Thunderbolt e USB, portanto, você não precisará se preocupar com a obsolescência.

O Thunderbolt 5 é compatível com versões anteriores do Thunderbolt e USB, portanto, você não precisará se preocupar com a obsolescência. Apenas um cabo para tudo: Pode utilizar o cabo Thunderbolt 5 para transferir dados, carregar dispositivos e até mesmo conectar ecrãs, o que simplifica a configuração do seu escritório ou espaço de trabalho.

Um preço a ter em conta

Como era de esperar, a tecnologia de ponta tem um preço elevado. Os cabos Thunderbolt 5 atualmente disponíveis no mercado variam entre 23€ e 33€, dependendo do comprimento do cabo. Vale a pena o investimento? Se você precisa da máxima velocidade de transferência de dados e potência de carga, e está disposto a pagar um preço premium, então o cabo Thunderbolt 5 é uma excelente opção.

No entanto, se você não precisa dessas velocidades extremas, ou se o seu orçamento é mais apertado, pode ser melhor esperar que os preços baixem ou considerar outras opções como USB4.