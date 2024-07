O Disco Celeste de Nebra e o arqueólogo que se tornou um Indiana Jones para resgatá-lo

Hoje é hora de revisar uma história tão estranha que pareceria própria de uma sequência de Uncharted ou da trama de algum filme ou série de Indiana Jones, até pelo nome do objeto em questão que desencadeou uma das jornadas mais estranhas na história recente da arqueologia: o Disco Celeste de Nebra. Uma das peças mais interessantes já encontradas (e resgatadas) nas últimas décadas.

Os colegas do BioBioChile publicaram um artigo rico e abrangente que nos lembrou desta história, e acreditamos que é a ocasião perfeita para revisitá-la. Já que representa algo bastante curioso, tortuoso, inesperado. Uma daquelas anedotas que todo mundo pensaria que são falsas, exceto pelo fato de estarem tão bem documentadas que é impossível negar que aconteceu.

Conforme relataram os colegas do The Times em setembro de 2020. A história por trás deste objeto remonta a milhares de anos, mas seu ápice e estranheza começaram apenas no final do século passado, em 1999.

O Disco Celeste de Nebra e o arqueólogo que arriscou sua vida para resgatá-lo

Nas vastas planícies da Alemanha Oriental, perto da cidade de Nebra, esconde-se um tesouro da pré-história que cativou tanto cientistas quanto entusiastas da história: o Disco Celeste de Nebra. Um raro artefato de bronze que é considerado tecnicamente o mapa do céu mais antigo do mundo que se preserva até os dias atuais, e que nos oferece uma fascinante janela para a cosmovisão das culturas da Idade do Bronze. O objeto remonta ao ano 1600 a.C., mas seu descobrimento só ocorreu em 1999, como compartilham os colegas da Country Life, envolto em um halo de controvérsia e mistério.

Tudo começou quando detectores de metais ilegais descobriram a peça, mas o dano causado por suas pás e a subsequente venda ilegal do disco a um comerciante de Colônia por um preço ridículo geraram dúvidas sobre sua autenticidade. No entanto, após uma análise detalhada, a comunidade científica confirmou a antiguidade do disco e seu valor incalculável.

O Dr. Harald Meller, um arqueólogo alemão, desempenhou um papel crucial na recuperação do disco e na demonstração de sua autenticidade. Segundo relatou recentemente aos colegas da BBC, ele se infiltrou no mundo dos contrabandistas de antiguidades, se passando por um comprador interessado, e finalmente conseguiu recuperar o tesouro para o patrimônio cultural da humanidade:

Disco Celeste de Nebra Country Life

"Nunca tinha visto algo comparável. Não era apenas o céu que se via, mas também um padrão distintivo, que talvez significasse algo. Tinha a sensação de que, se não fosse uma falsificação, era uma descoberta incrível."

Eu estava certo de que era autêntico por uma razão simples: quem falsifica nunca faz coisas nunca antes vistas, pois para isso é necessário imaginação e conhecimentos complexos, ou ninguém acreditará neles. Se o risco de morrer pelo disco celeste era 50/50, para mim, valia a pena.

O Disco Celeste de Nebra, com um diâmetro de 32 centímetros e um peso de 2 quilogramas, é adornado com símbolos celestes gravados em ouro. São representados o Sol, a Lua, estrelas e constelações, assim como um barco solar navegando pelo firmamento. Estes elementos, juntamente com outros motivos geométricos, oferecem uma representação simbólica do cosmos conforme era percebido pelas antigas civilizações europeias.

Além de seu valor como representação astronômica, o Disco Celeste de Nebra também nos fala sobre as crenças e rituais das culturas da Idade do Bronze. Acredita-se até que o disco era usado em cerimônias religiosas ou para marcar eventos importantes do calendário, como solstícios e equinócios.

O disco está seguro agora.

Disco Celeste de Nebra BBC

Em 2013, o Disco Celeste de Nebra foi incluído no Registro da Memória do Mundo da UNESCO, um reconhecimento à sua importância como patrimônio cultural da humanidade. Hoje em dia, este tesouro arqueológico está em exibição no Museu Britânico de Londres, onde milhares de pessoas de todo o mundo podem se maravilhar com sua beleza e significado.

O objeto não apenas revolucionou nossa compreensão da astronomia e das crenças da Idade do Bronze, mas também inspirou inúmeros estudos e pesquisas.