Empresários ou Tiktokers? Líderes tecnológicos tem se pronunciado nas redes sociais

O fundador da Microsoft é mais um que optou por se aproximar do fenômeno do TikTok

Bill Gates e Mark Zuckerberg, conhecidos por fundarem impérios como Microsoft e Meta respectivamente, são apenas alguns dos empresários de tecnologia que estão começando a se aventurar em territórios antes inimagináveis, com aparições muito mais próximas do que estávamos acostumados a ver deles.

Ultimamente, Zuckerberg passou de ser o “vilão” das redes sociais para se mostrar como um jovem aventureiro. Na verdade, recentemente, surpreendeu seus seguidores do Instagram, onde, durante uma visita ao Japão, publicou uma foto dele mesmo desfrutando de um hambúrguer no McDonald’s.

Mark Zuckerberg McDonald’s

Como se isso não bastasse, ele também recentemente publicou um vídeo onde ele é visto forjando katanas no melhor estilo samurai.

Bill Gates tornou-se Tiktoker?

O fundador da Microsoft é outro que optou por se aproximar do fenômeno do TikTok, onde aparentemente tenta se despir de sua imagem de magnata estilo Mister Burns, participando de desafios virais e colaborando com influenciadores de alto perfil.

Em busca de curtidas e aceitação

Esta nova faceta tanto de Gates como de Zuckerberg parece ser uma tendência. Cada vez mais famosos estão se juntando ao mundo das redes sociais para mostrar seu lado mais amável.

No caso de Mark Zuckerberg, a sua imagem evoluiu de um vilão dono de uma grande corporação que recolhe todos os dados dos seus utilizadores, para um jovem que viaja pelo mundo vivendo as experiências que a maioria dos seus seguidores gostaria de viver.

Fontes próximas a Zuckerberg indicam que "algo aconteceu no início de 2024 que provocou uma mudança na estratégia de imagem do diretor executivo da Meta, coincidindo com a declaração de Zuckerberg perante os congressistas dos Estados Unidos para explicar as consequências das redes sociais na sociedade". Desde então, ele é retratado como uma pessoa mais acessível que realiza ações que se conectam com um público mais jovem.

Bill Gates como nunca antes

No que diz respeito a Bill Gates, após o seu divórcio em 2021, parece estar procurando "rejuvenescer" e ganhar aceitação das gerações mais jovens, chegando até a participar de desafios virais e fazendo aparições incomuns, como servir chá em uma barraca de rua na Índia.

Bill Gates Bill Gates tomando chá na Índia

Necessidade de se adaptar

Segundo especialistas, com ações que antes poderiam ter parecido impensáveis, Gates e Zuckerberg demonstram que até os titãs do mundo empresarial podem se adaptar e surpreender seus seguidores de maneiras inovadoras com as novas ondas de fama digital.

Lembremos que nas redes sociais, a personalização é um dos fatores mais importantes, pois gera proximidade com o público, por isso não é surpreendente que ambos os magnatas estejam mudando as regras do jogo, passando de seus escritórios para essa nova faceta de Tiktokers.