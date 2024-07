Desde Mark Zuckerberg até Elon Musk: Como os líderes tecnológicos aplicam a Lei de Parkinson

“Quanto mais tempo temos para realizar uma tarefa, mais tempo levaremos para concluí-la”. Essa é a principal premissa da Lei de Parkinson, enunciada em 1957 pelo britânico Cyril Northcote Parkinson e posta em prática por magnatas do mundo tecnológico como Elon Musk e o falecido fundador da Apple, Steve Jobs.

De acordo com a Lei de Parkinson, o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para ser concluído, pois quanto mais tempo você tiver para fazer algo, mais tempo levará para realizar uma determinada tarefa, resultando em uma redução do esforço e até aumentando a complexidade do trabalho.

A segunda afirmação de Parkinson indica que "os gastos aumentam até cobrir os rendimentos", ou seja, se houver um orçamento disponível, é muito provável que ele seja gasto na íntegra.

Finalmente, Cyril Northcote Parkinson afirma que "o tempo dedicado a qualquer assunto da agenda é inversamente proporcional à sua importância". Isso ocorre porque mais tempo é dedicado ao que é menos importante.

Como Elon Musk aplica a Lei de Parkinson em suas empresas?

Elon Musk tem demonstrado repetidamente que, ao adotar uma estratégia implacável para maximizar a produtividade, é possível alcançar objetivos de forma mais precisa.

Assim, com o objetivo de reduzir os prazos de desenvolvimento e atingir objetivos ambiciosos, o herdeiro adotou essa filosofia em todas as suas empresas, aplicando-a por meio de ações como:

Estabelecer prazos realistas e curtos (a regra do 80/20).

Transformar tarefas em pequenas metas.

Incentivar os trabalhadores a pararem completamente de procrastinar .

. Utilizar a técnica do time blocking

Quais outros líderes tecnológicos apostaram na Lei de Parkinson?

Steve Jobs, Warren Buffett, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, são algumas das personalidades que apontaram a aplicação da Lei de Parkinson para maximizar a produtividade nas empresas que lideram.

Aspectos negativos da Lei de Parkinson

Apesar de tudo o que possa parecer bom em ser o rei da produtividade, a verdade é que A Lei de Parkinson também tem um lado sombrio: altos níveis de estresse nos trabalhadores ao tentar levá-los ao limite, o que pode resultar em funcionários com burnout.

Como aplicar a Lei de Parkinson na sua vida cotidiana?

Se quiser se tornar tão produtivo quanto Musk ou Jobs, aqui estão algumas dicas para aumentar sua produtividade: