A Apple quer despedir humanos para que robôs com inteligência artificial fabriquem o iPhone

Nos últimos dias, temos observado como, por vezes, tínhamos a impressão de que a Apple e o Tim Cook estavam se integrando tarde à tendência do uso de tecnologias de Inteligência Artificial para seus serviços e produtos. Mas agora surge uma notícia inesperada que sugere que, na realidade, os esforços da empresa estavam focados em outra direção: o uso de robôs potencializados por IA na fabricação do iPhone. Um projeto que, obviamente, implicaria a demissão de muitos trabalhadores humanos.

O curioso aqui é o contexto em que a notícia surgiu. À medida que a empresa se prepara para o lançamento do iPhone 16 e do iPhone 16 Pro, surgiu este novo relatório que revela que a empresa estaria impulsionando uma iniciativa para reduzir significativamente sua ‘dependência’ do uso de mão de obra humana na fabricação de seu smartphone.

Assim, os rapazes de Cupertino estão a caminho de mudar drasticamente a forma como produzem o iPhone. Isso pode ser apenas o começo de muitas outras mudanças que implicariam mais robôs e menos humanos.

Por que a Apple quer usar robôs para fabricar o iPhone

De acordo com o relatório, publicado por The Information, o objetivo deste novo projeto interno da Apple seria substituir até 50% da montagem e testes finais do iPhone. Segundo fontes internas, a Apple deu sinal verde para projetos que utilizam Inteligência Artificial e automação de última geração para substituir trabalhadores em algumas tarefas críticas de fabricação do telefone.

Essa decisão na verdade responde a dois fatores principais. Em primeiro lugar, a Apple busca evitar as perturbações na cadeia de abastecimento que têm ocorrido nos últimos anos. Entre os fechamentos de fábricas da Foxconn na China devido à pandemia de COVID-19 e os distúrbios trabalhistas dentro da mesma empresa asiática devido aos baixos salários e terríveis condições de trabalho.

Foxconn - Apple

Um robô alimentado por IA não pode reclamar ou exigir seus direitos trabalhistas. Portanto, essa iniciativa parece ser o que a Apple precisa para cumprir seus planos de produção. Assim, a automação permitiria à empresa manter a produção sem depender tanto da mão de obra humana.

Em segundo lugar, Tim Cook e sua equipe buscaria diversificar sua base de fabricação. Já que a automação abre a possibilidade de transferir a produção para outros países com custos trabalhistas mais baixos, além da China.

Obviamente, isso pode ter um impacto significativo na economia chinesa, onde a maioria das fábricas do iPhone estão localizadas atualmente.

Este projeto de usar robôs já estaria ativo há algum tempo com a Apple

Não está confirmado, mas se diz que a Apple teria implementado com sucesso parte dessa nova tecnologia na produção do iPhone 15, graças à aquisição de empresas como DarwinAI, que utiliza visão artificial para inspecionar componentes, e Drishti, que analisa vídeos das linhas de montagem para identificar áreas de melhoria.

iPhone 15

Assim, há algum tempo já estaríamos na antevisão do que está por vir para esta marca. Para os compradores de iPhone, isso poderia significar uma maior disponibilidade de dispositivos e uma menor probabilidade de escassez.

No entanto, para os trabalhadores das fábricas de iPhone, essa automação representa uma ameaça significativa aos seus empregos. Basicamente, metade deles seria demitida para ser substituída por máquinas.