WhatsApp: esse é o significado no mínimo curioso do emoji de rosto com as mãos para os lados

emoji com as mãos ao lado

Os emojis tornaram-se um elemento indispensável para nos expressarmos no mundo moderno. Eles nos permitem manifestar nossos sentimentos de forma muito rápida e eficaz.

Os pictogramas mais utilizados pelos usuários são os de carinhas chorando de rir, a carinha pensativa, o clássico coração vermelho, o braço musculoso e o das mãos juntas como se estivessem rezando.

No entanto, esses são apenas alguns dos mais de dois mil disponíveis no WhatsApp. Alguns são muito conhecidos, mas outros despertam curiosidade, pois não se sabe exatamente o que representam.

Este é o caso do emoji com as mãos ao lado, que, embora esteja entre nós há anos, sua verdadeira interpretação ainda é desconhecida para muitos usuários do aplicativo da Meta.

O que significa o emoji com as mãos ao lado no WhatsApp?

De acordo com o Emojipedia, o rosto sorridente com as mãos ao lado como se estivesse abraçando significa agradecimento, apoio, carinho e amor, e é usado para expressar sentimentos calorosos e positivos.

Devido à posição das mãos, semelhantes às mãos de jazz, o pictograma também serve para representar coisas como entusiasmo, emoção ou "uma sensação de florescimento ou realização".

Por outro lado, Emojiterra assegura que este ícone é frequentemente usado para expressar calor, afeto, ou "um gesto de boas-vindas", como se estivesse oferecendo um abraço ou aperto a alguém.

O emoji de carinha com as mãos do lado é um favorito de muitos no WhatsApp (Captura de pantalla)

De acordo com o site, o emoji também comunica sentimentos de “felicidade, amizade e desejo de proximidade”. No dia a dia, pode ser enviado quando queremos enviar um abraço virtual a alguém.

Também em mensagens onde expressamos nossa emoção sobre algum evento, desejamos feliz aniversário a alguém, mandamos boas energias a uma pessoa que está passando por um momento difícil ou parabenizamos alguém por uma conquista ou formatura.

É importante destacar que este emoji, oficialmente chamado “Cara abraçando”, foi aprovado para fazer parte do Unicode 8.0 em 2015 e foi adicionado ao Emoji 1.0 no mesmo ano.