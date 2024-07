Jogos do Steam que estão dormindo em sua biblioteca: um tesouro esquecido de US$ 19 bilhões

No vasto universo do Steam, onde milhões de jogadores mergulham em mundos virtuais infinitos, existe um tesouro escondido: uma montanha de jogos que nunca foram jogados. Um estudo recente revelou que o valor desses jogos “adormecidos” atinge a impressionante cifra de US$19.000 milhões, uma quantia que supera o PIB de países como Nicarágua, Níger, Chade ou Maurício.

ANÚNCIO

Como é que se chegou a este número?

O estudo, realizado pela PCGamesN em colaboração com o SteamIDFinder, analisou as contas públicas de 73 milhões de usuários do Steam, aproximadamente 10% do total. Ao examinar os jogos adquiridos mas nunca jogados, foi calculado um valor total de $1,9 bilhão. Ao extrapolar esse dado para todos os usuários do Steam, estima-se que o valor real poderia chegar a $19 bilhões de dólares.

Por que acumulamos jogos sem jogá-los?

As razões por trás desse fenômeno são diversas. Alguns usuários simplesmente são levados pelas ofertas e descontos, adquirindo jogos por impulso sem considerar se realmente os jogarão. Outros, por outro lado, são atraídos pela acumulação de títulos em sua biblioteca, como se fosse uma coleção de troféus virtuais.

Plataformas de jogos Steam

O que podemos fazer com esses jogos esquecidos?

Se você é um dos usuários que acumula jogos sem jogá-los, não desanime. Existem algumas ações que você pode tomar para aproveitar ao máximo sua biblioteca do Steam:

Verifique sua biblioteca: Dedique tempo para explorar os jogos que adquiriu e que esqueceu. É possível que encontre alguma jóia escondida que o surpreenda agradavelmente.

Dedique tempo para explorar os jogos que adquiriu e que esqueceu. É possível que encontre alguma jóia escondida que o surpreenda agradavelmente. Organize sua biblioteca: Crie categorias e etiquetas para classificar seus jogos de acordo com gênero, tema ou estado de jogo. Isso irá ajudá-lo a encontrar o que procura de forma mais rápida e fácil.

Crie categorias e etiquetas para classificar seus jogos de acordo com gênero, tema ou estado de jogo. Isso irá ajudá-lo a encontrar o que procura de forma mais rápida e fácil. Troca de jogos: Se houver algum jogo que não te interesse, pode trocá-lo com outros usuários através da plataforma Steam. Desta forma, poderás obter novos títulos sem gastar dinheiro.

Se houver algum jogo que não te interesse, pode trocá-lo com outros usuários através da plataforma Steam. Desta forma, poderás obter novos títulos sem gastar dinheiro. Venda de jogos: Se realmente não tiver intenção de jogar um jogo, pode vendê-lo através do Steam. Desta forma, recuperará parte do dinheiro investido e poderá utilizá-lo para adquirir outros títulos que te interessem mais.

Se realmente não tiver intenção de jogar um jogo, pode vendê-lo através do Steam. Desta forma, recuperará parte do dinheiro investido e poderá utilizá-lo para adquirir outros títulos que te interessem mais. Dê jogos de presente: Se quiser compartilhar sua paixão por videogames com amigos ou familiares, pode presenteá-los com jogos através do Steam. É uma forma de mostrar seu carinho e começar novas partidas juntos.

Six Flags México Steam (Cortesía)

Para além dos números

O estudo sobre os jogos “dormidos” do Steam não só revela um número impressionante, mas também convida à reflexão sobre nossos hábitos de consumo e o relacionamento que temos com os videogames.