Esta é a Eternal: uma inteligência artificial onde você pode se imortalizar digitalmente

A ideia de transcender após a morte tem fascinado a humanidade por milhares de anos. Desde as antigas mitologias até as pesquisas científicas modernas, o desejo de viver para sempre tem motivado as pessoas a explorar várias formas de manter seus legados, memórias e/ou histórias vivas, seja para entes queridos ou para a sociedade. Isso vai além da busca pela imortalidade em si, que está alguns passos à frente.

De qualquer forma, uma plataforma inovadora chamada 'Eternal' pode ser uma nova abordagem para isso. A IA foi desenvolvida pelo engenheiro eletrônico civil chileno Edmundo Casas e permite aos usuários criar avatares virtuais que podem falar e interagir com outros. Essa tecnologia, baseada em inteligência artificial e aprendizado de máquina, oferece uma forma única de deixar uma lembrança duradoura ou facilitar o trabalho diário.

Avatares realistas a partir de dados

Para criar um avatar, os usuários devem fornecer uma foto e algum texto, como um livro ou um escrito pessoal. A ferramenta utiliza a tecnologia Large Language Model (LLM), que treina a IA com grandes quantidades de dados para gerar uma rede neural complexa. Com essas informações, o avatar pode interagir automaticamente com outros, gerando conversas naturais e personalizadas.

A plataforma 'Eternal' não se limita apenas ao uso pessoal. Instituições como a Universidade Técnica Federico Santa María no Chile já estão utilizando a plataforma para ensinar probabilidades, e criaram um avatar do fundador Federico Santa María Carrera, permitindo que os estudantes interajam com ele, apesar de ter falecido há 80 anos.

Casas destaca que os avatares educativos podem revolucionar a educação ao democratizar o acesso à informação. "Queremos democratizar deixando muita informação disponível para que uma criança ou um jovem possa aprender sobre certos temas através da conversa por avatar com IA", acrescentou.

Considerações éticas e de identidade

Embora a plataforma ofereça inovadoras aplicações educativas e comemorativas, também levanta dilemas éticos, como a possível suplantação de identidade. Para prevenir isso, 'Eternal' exige que os usuários comprovem sua identidade ao criar um avatar, através da verificação com um documento de identificação oficial.

Casas destacou a importância das normas legais e éticas na proteção dos usuários, indicando que essas medidas são aplicadas de acordo com as normas de IA de cada país. No Chile, por exemplo, a suplantação de identidade é um crime e novas leis estão sendo desenvolvidas para regular esse tipo de plataformas.

‘Eternal’ representa um significativo avanço na aplicação da inteligência artificial, oferecendo novas formas de preservar memórias e melhorar a educação através de avatares virtuais.