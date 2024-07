De acordo com Bill Gates, esta é a chave do sucesso e, portanto, pode transformar a sua vida

Se lê um livro por semana, acabará lendo 50 livros por ano. Essa é a posição de Bill Gates, fundador da Microsoft. Com frequência, Gates compartilha resenhas dos livros que lê, bem como dos filmes ou séries que assiste, em seu blog Gates Notes, pois considera que a leitura é a chave do sucesso.

ANÚNCIO

Desde histórias de guerra que ressoam até os dias atuais, até avanços tecnológicos que prometem mudar a face da educação global, suas seleções prometem uma leitura e visualização enriquecedoras para aqueles que buscam expandir seus horizontes.

Que conteúdo Bill Gates recomenda? Estes são apenas alguns dos títulos que, segundo Bill Gates, poderiam nos ajudar a transformar nossa maneira de ver o mundo.

Como conhecer uma pessoa? (David Brooks)

Gates elogia este livro, dizendo que é um guia perfeito para ter conversas melhores. De fato, ele o descreve como um plano para uma forma mais conectada e humana de viver.

No texto, David Brooks explora a necessidade de conexões mais profundas com os outros, utilizando ideias da psicologia, neurociência e filosofia.

Segundo Bill Gates, esta é a chave do sucesso e pode transformar sua vida David Brooks

The Women (Kristin Hannah)

Hannah é uma escritora americana que ganhou vários prêmios, incluindo The Golden Heart, The Maggie e The National Reader’s Choice em 1996.

Passando-se durante a Guerra do Vietnã, este romance segue a vida de Frances McGrath, uma enfermeira do exército dos Estados Unidos que enfrenta os horrores da guerra e o retorno a um país dividido.

ANÚNCIO

Segundo Gates, o livro é um tributo "lindamente escrito" aos veteranos, que, em sua opinião, merecem muito reconhecimento.

The Women Kristin Hannah

Slow Horses (Mick Herron)

O livro de Mick Herron, que foi adaptado para a tela pequena em uma série que você pode assistir na Apple TV+, combina suspense, drama, ação e comédia negra.

Slow Horses foca em Slough House, uma espécie de purgatório do MI5 para agentes que falharam em seu serviço. Lá, os espiões vão para passar o que resta de suas carreiras fracassadas.

Os "cavalos lentos", como são chamados, caíram em desgraça de alguma forma; no entanto, há uma coisa que todos têm em comum: eles querem voltar à ação. E a maioria deles faria qualquer coisa para conseguir isso.

Brave New Words (Sal Khan)

Sal Khan, fundador da Khan Academy, oferece uma visão profunda do futuro educacional. Em seu livro, ele explora como a inteligência artificial revolucionará a educação, tornando-a muito mais acessível e universal, garantindo “educação de qualidade para todos”.

Brave new words Sal Khan

Generosidade Contagiosa (Chris Anderson)

O diretor do TED Talks, Chris Anderson, acredita que a generosidade pode transformar o mundo e este livro destaca como um guia para promover a generosidade em todos os níveis, desde indivíduos até governos e empresas, promovendo um mundo mais equitativo.

Generosidade contagiosa Chris Anderson

Atualize (Satya Nadella)

No seu livro, a atual CEO da Microsoft, Satya Nadella, analisa como as pessoas, organizações e sociedades podem e devem se transformar em sua busca constante por novas energias, ideias, relevância e renovação.

Nadella fala sobre a transformação que está ocorrendo dentro da Microsoft e sobre o avanço tecnológico mais intenso e perturbador que a humanidade já experimentou, desde a inteligência artificial até a realidade mista.

Atualize Satya Nadella

Outras recomendações

Durante mais de uma década, Bill Gates tem compartilhado recomendações de conteúdo. Estes são outros títulos que podem te interessar: